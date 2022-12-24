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В мире24 декабря 2022 18:30

Назовите ураган "Вовчиком" – в США после отлета Зеленского пришел невиданный "зимний шторм"

"Черная метка" Зеленского не дает сбоев, наказывая страны и людей, которые его привечают
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Пока Зеленский находился в США, погода вела себя нормально, и все проходило штатно. Но стоило ему только уехать, как вот это все началось…

Пока Зеленский находился в США, погода вела себя нормально, и все проходило штатно. Но стоило ему только уехать, как вот это все началось…

Фото: REUTERS

В США САНТА-КЛАУС УСТРОИЛ РЕПЕТИЦИЮ АПОКАЛИПСИСА

В Соединенных Штатах Америки – кошмар и ужас: снежная буря в сочетании с резким похолоданием, которые в таком комплекте случаются не чаще, чем раз в 40-50 лет. Ветер в Нью-Йорке сбивает с ног людей, сносит хилые конструкции и засыпает их снегом. Многие федеральные трассы закрыты из-за дорожных аварий и снега. В Огайо только в одной их них столкнулись более 50 автомобилей. "Зимний шторм" убил уже свыше 20 человек. Некоторые просто замерзли на улицах городов, как это любят показывать в фильмах-катастрофах.

Отменены свыше 15 тысяч авиарейсов, задержаны еще больше. И все это буквально в канун Рождества, когда миллионы американцев привыкли улетать на рождественские каникулы. Брюс Уиллис не смог бы спасти жену и отвоевать у террористов аэропорт. А юный Кевин не остался бы один дома, потому что родители не улетели бы никуда, а спустя пару часов вернулись домой. Наверняка они бы даже из дома в аэропорт не смогли бы доехать. "Зимний шторм" затронул Нью-Йорк, Теннеси, два десятка других штатов. Без электроэнергии остались более полутора миллионов потребителей,

В Соединенных Штатах Америки – кошмар и ужас: снежная буря в сочетании с резким похолоданием, которые в таком комплекте случаются не чаще, чем раз в 40-50 лет.

В Соединенных Штатах Америки – кошмар и ужас: снежная буря в сочетании с резким похолоданием, которые в таком комплекте случаются не чаще, чем раз в 40-50 лет.

Фото: REUTERS

В зону экстремальной зимней непогоды попали более двухсот миллионов американцев, но их невзгоды могут усугубиться еще больше. Мощная метель сопровождалась резким падением температуры в течение всего одних суток. В некоторых штатах температура упала до -45 градусов по Цельсию. В западной Канаде столбик термометра опустился и того ниже – до минус 53 градусов.

Какое-то совсем не веселое Рождество получается у американцев, без этих "Джинглл белс" и тили-бомского перезвона колокольцев оленьей упряжки толерантной версии деда Мороза.

Миллионы американцев сейчас сидят у своих каминов, теребя так и не пригодившиеся авиа- и прочите билеты и молча сглатывая невидимые миру слезы, немо вопрошают: "За що?" И ведь все может стать еще хуже, если нынешний "зимний шторм" превратится в "циклон-бомбу", когда температура упадет еще ниже, ветер усилится, а количество осадков увеличится.

А мы им можем ответить всего одним словом, и описав причины настоящих бедствий, и предсказав их же, но в будущем. И это слово – Зеленский. Он улетел домой, но привезенное им Зло набросилось на Америку.

12-го апреля 2019-го по приглашению президента Франции Зеленский посетил Париж.

12-го апреля 2019-го по приглашению президента Франции Зеленский посетил Париж.

Фото: EAST NEWS

ЗДОРОВЕНЬКИ БУЛЫ, МЫ З УКРАЙНЫ, ВАМ "ЧЕРНАЯ МЕТКА"

Пока Зеленский находился в США, погода вела себя нормально, и все проходило штатно. Но стоило ему только уехать, как вот это все началось…

И не стоит американцам себя обманывать. Именно так и именно такое уже было.

12-го апреля 2019-го по приглашению главы Франции Зеленский, еще будучи кандидатом в президенты, посетил Париж. А спустя всего 3 дня после отъезда сгорела самая главная историческая и религиозная достопримечательность столицы Франции – Собор Парижской Богоматери. Восстановить его не могут до сих пор.

После визита Зеленского к Эрдогану Турцию основательно потрясло землетрясение

После визита Зеленского к Эрдогану Турцию основательно потрясло землетрясение

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После визита Зеленского к Эрдогану Турцию основательно потрясло землетрясение, а Германию, стоило президенту Украины уехать, накрыло наводнение. И чуть не смыло целые земли. Вместе с Бельгией и половиной Голландии.

Даже до Японии дотянулась карма Зеленского. После приезда четы Зеленских на интронизацию императора Японии страну накрыли тайфуны небывалой силы. А в столице Индонезии, стоило лишь властям пригласить Зеленского на саммит "Большой двадцатки" сгорел и рухнул купол главной мечети Джакарты. После этого Индонезия, усвоив урок, решила не настаивать на очном присутствии на саммите украинского президента. И саммит прошел без лишних несчастий и стихийных бедствий.

Даже до Японии дотянулась карма Зеленского. После приезда четы Зеленских на интронизацию императора Японии страну накрыли тайфуны небывалой силы.

Даже до Японии дотянулась карма Зеленского. После приезда четы Зеленских на интронизацию императора Японии страну накрыли тайфуны небывалой силы.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Даже в родной Украине после приезда Зеленского в Одессу там дерьмом затопило местные пляжи.

И Джозеф Байден не мог не знать этого всего, приглашая Зеленского в Вашингтон. Но то ли амнезия, то ли жажда денег оказались сильнее. И переболевший сам ковидом после рандеву с Оленой Зеленской президент США решился на больший риск.

А вот другим повезло меньше.

"ВЕСТНИК СМЕРТИ"

Счет "жертвам Зеленского" открыл султан Омана Кабус бен Саид. Зеленский прилетел в Оман 2-го января праздновать начало нового 2020 года, но после того, как журналисты прознали про его приезд, превратил свой отдых в деловую поездку, и даже встретился с султаном на якобы деловых переговорах, тема и подробности которых так и остались неизвестны. После встречи с Зеленским султану резко поплохело, и он умер спустя несколько дней после встречи 10-го января. А ведь 50 лет до того спокойно правил Оманом.

Счет "жертвам Зеленского" открыл султан Омана Кабус бен Саид.

Счет "жертвам Зеленского" открыл султан Омана Кабус бен Саид.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер Японии Синдзо Абэ жизнерадостно жал руку президенту Украины в октябре 2019-го. Потом он ушел в отставку, а спустя некоторое время решил вернуться. Но не учел "фактор Зеленского". В июле 2022-го на предвыборном уличном выступлении его застрелил отставной военный моряк ВМС Японии, который и не намеревался убивать Абэ.

В июле 2022-го на предвыборном уличном выступлении Абэ застрелил отставной военный моряк ВМС Японии (на заднем плане).

В июле 2022-го на предвыборном уличном выступлении Абэ застрелил отставной военный моряк ВМС Японии (на заднем плане).

Фото: REUTERS

А вот президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи сумел выкрутиться. 25-го июля он прибыл с визитом в Киев, встретился с украинским коллегой, поручкался и выразил всяческую поддержку. Но еще до конца июля, стоило Алехандро вернуться в свою страну, как его кортеж был обстрелян неизвестными. Хотя сам президент и не пострадал, несколько сотрудников его охраны были ранены.

Впрочем, далеко не для всех встречи и близкие отношения с Зеленским заканчивались настолько неблагополучно. И у старушки Пелоси еще есть шансы остаться в живых. Все может закончиться перспективой уголовных дел, как это сейчас выглядит, например, для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца, главы Евродипломатии Жозепа Борреля, премьер-министра Чехии Андрея Бабича. Или обычными отставками, как для Бориса Джонсона, Лиз Трасс, болгарского премьера (теперь уже с приставкой экс-) Кирила Петкова, экс-премьера Италии Марио Драги, и все той же Ангелы Меркель, которая с момента первых переговоров с Зеленским при каждой встрече с ним охватывает теперь неудержимая трясучесть организма.

Впрочем, далеко не для всех встречи и близкие отношения с Зеленским заканчивались настолько неблагополучно. И у старушки Пелоси еще есть шансы остаться в живых.

Впрочем, далеко не для всех встречи и близкие отношения с Зеленским заканчивались настолько неблагополучно. И у старушки Пелоси еще есть шансы остаться в живых.

Фото: REUTERS

Вспоминать, так вспоминать. Стоило только Трампу в бытность президентом встретиться с Зеленским, как фьють – ему пришлось со своим президентством тут же попрощаться.

"Друг Зеленского" – это фактически приговор. Но западные политики могут в это не верить. И игнорировать "черную карму" Зеленского. И падать один за другим, словно кегли в боулинге, сбитые разящей рукой не знающего промахов Зеленского.

Так что Пелоси все же стоит поберечься. Да и страны свои могли бы поберечь, если уж на то пошло. А нынешний "зимний шторм" в США могут назвать "Володей" в честь президента Украины, это ведь только тайфуны называют женскими именами. А ураган можно и так. Конечно, после того, как он закончится, и американцы выживут.

Пока Зеленский возглавляет Украину, ничего еще не закончено.

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