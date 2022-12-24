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Политика24 декабря 2022 18:15

Сделать открытку для бойца СВО можно на Главном катке Подмосковья

На Соборной площади Главного храма Вооруженных Сил России торжественно открылся зимний фестиваль «Наша зима»
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
На Соборной площади Главного храма Вооруженных Сил России торжественно открылся зимний фестиваль «Наша зима». Фото: Министерство обороны Российской Федерации

На Соборной площади Главного храма Вооруженных Сил России торжественно открылся зимний фестиваль «Наша зима». Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Старт первому катанию на Главном катке Подмосковья дали Дед Мороз и Снегурочка. Они зажгли волшебные огни на главной елке и фестивальной площадке.

От ярких огней стометровый световой шатер заиграл новогодними красками. Под ним каток площадью более 5 тысяч квадратных метром и самая большая горка Подмосковья для тюбингового спуска, длиной более 60 метров.

«В рамках мероприятия прошло ледовое шоу с участием профессиональных фигуристов, также гости фестиваля увидели представление артистов в светящихся костюмах. Ансамбль «Юнармии» «Юные Патриоты» исполнил гимн фестиваля «Наша зима»», - сообщили в Минобороны.

Все новогодние праздники на Соборной площади Главного храма ВС РФ будут работать шатры, в которых пройдут многочисленные мастер-классы для детей. Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Все новогодние праздники на Соборной площади Главного храма ВС РФ будут работать шатры, в которых пройдут многочисленные мастер-классы для детей. Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Все новогодние праздники на Соборной площади Главного храма ВС РФ будут работать шатры, в которых пройдут многочисленные мастер-классы для детей.

«Гости фестиваля «Наша зима» смогут написать письмо и создать своими руками открытку для военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, смастерить подарки и новогодние украшения», - отметили в военном ведомстве.

От ярких огней стометровый световой шатер заиграл новогодними красками. Под ним каток площадью более 5 тысяч квадратных метром и самая большая горка Подмосковья для тюбингового спуска, длиной более 60 метров.Фото: Министерство обороны Российской Федерации

От ярких огней стометровый световой шатер заиграл новогодними красками. Под ним каток площадью более 5 тысяч квадратных метром и самая большая горка Подмосковья для тюбингового спуска, длиной более 60 метров.Фото: Министерство обороны Российской Федерации

СПРАВКА «КП»

В прошлом году участниками фестиваля «Наша зима» стали свыше 115 тысяч человек. В этом году в рамках мероприятия будут работать каток, тюбинговые горки, детская площадка «Крепость», ледовые скульптуры. Кроме того, гости фестиваля смогут покататься на гигантских квадроциклах и упряжках с хаски.

Каток и прокат коньков традиционно работают бесплатно под залог документов, удостоверяющих личность.

Время работы катка и тюбинговых горок ежедневно – с 10:00 до 22:00.

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