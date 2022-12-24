Сделать открытку для бойца СВО можно на Главном катке Подмосковья

На Соборной площади Главного храма Вооруженных Сил России торжественно открылся зимний фестиваль «Наша зима». Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Старт первому катанию на Главном катке Подмосковья дали Дед Мороз и Снегурочка. Они зажгли волшебные огни на главной елке и фестивальной площадке.

От ярких огней стометровый световой шатер заиграл новогодними красками. Под ним каток площадью более 5 тысяч квадратных метром и самая большая горка Подмосковья для тюбингового спуска, длиной более 60 метров.

«В рамках мероприятия прошло ледовое шоу с участием профессиональных фигуристов, также гости фестиваля увидели представление артистов в светящихся костюмах. Ансамбль «Юнармии» «Юные Патриоты» исполнил гимн фестиваля «Наша зима»», - сообщили в Минобороны.

Все новогодние праздники на Соборной площади Главного храма ВС РФ будут работать шатры, в которых пройдут многочисленные мастер-классы для детей. Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Все новогодние праздники на Соборной площади Главного храма ВС РФ будут работать шатры, в которых пройдут многочисленные мастер-классы для детей.

«Гости фестиваля «Наша зима» смогут написать письмо и создать своими руками открытку для военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, смастерить подарки и новогодние украшения», - отметили в военном ведомстве.

От ярких огней стометровый световой шатер заиграл новогодними красками. Под ним каток площадью более 5 тысяч квадратных метром и самая большая горка Подмосковья для тюбингового спуска, длиной более 60 метров.Фото: Министерство обороны Российской Федерации

СПРАВКА «КП»

В прошлом году участниками фестиваля «Наша зима» стали свыше 115 тысяч человек. В этом году в рамках мероприятия будут работать каток, тюбинговые горки, детская площадка «Крепость», ледовые скульптуры. Кроме того, гости фестиваля смогут покататься на гигантских квадроциклах и упряжках с хаски.

Каток и прокат коньков традиционно работают бесплатно под залог документов, удостоверяющих личность.

Время работы катка и тюбинговых горок ежедневно – с 10:00 до 22:00.