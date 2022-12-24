Герой спецоперации «Z» лейтенант Магомедов отбросил боевиков от села

Лейтенант Саид Магомедов

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Непрестанное упражнение, как все обнять одним взглядом, может сделать великим полководцем», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов наставлял так: «Не таскайте за собой больших обозов, главное быстрота и натиск, ваш хлеб в обозе и ранцах врагов».

Капитан Глеб Сомов

ЗАМАНИЛ ВРАГОВ В ЛОВУШКУ

Капитан Глеб Сомов

«Группа российских военнослужащих под командованием капитана Глеба Сомова выполняла задачи по удержанию оборонительных рубежей на одном из тактических направлений. Противник, стремясь вернуть контроль над утраченными территориями, подверг артиллерийскому огню позиции группы капитана Сомова. В ходе боя, умело руководя подразделением, Глеб отражал атаки националистов. После того, как к противнику прибыло подкрепление и возникла угроза прорыва обороны, Глеб принял решение на отвод группы к району сосредоточения основных сил батальонной тактической группы, заманивая врага в «мешок». Отходя, Глеб, находясь под огнем вражеской артиллерии, организовал эвакуацию раненых товарищей. Заманив врага в ловушку, российские военнослужащие окружили националистов и перешли в контрнаступление, что позволило отбросить противника на исходные позиции. За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач капитан Глеб Сомов награжден орденом Мужества».

ЗАСТАВИЛ БОЕВИКОВ ОТСТУПИТЬ

Лейтенант Саид Магомедов

«Мотострелковой роте лейтенанта Саида Магомедова была поставлена задача по обороне одного из населенных пунктов, освобожденных от вооруженных формирований украинских националистов. Противник, стремясь восстановить контроль над утраченными позициями, предпринял попытку прорыва оборонительных рубежей российских войск в зоне ответственности роты лейтенанта Магомедова. Находясь на передовом рубеже обороны, Саид руководил вверенным ему подразделением. Прицельным огнем по выдвинувшимся боевикам мотострелки сковали действия противника и нанесли ему большой урон. В ходе боя Саид получил тяжелое ранение, однако, несмотря на это продолжил руководить обороной населенного пункта, заставив националистов по итогам боя отступить на исходные позиции. Смелые и самоотверженные действия лейтенанта Магомедова, а также профессионализм и слаженность действий его подчиненных позволили российским мотострелкам сорвать наступление врага и удержать населенный пункт».