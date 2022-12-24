«Всю пенсию отдаю на корм для животных!»: Юрий Антонов впервые вышел в свет после тяжелой операции

На премьере шоу появился 77-летний Юрий Антонов. Это первый выход в свет знаменитого маэстро после тяжелой операции. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В новогодние праздники во дворце спорта «Мегаспорт» Татьяна Навка покажет свое новое новогоднее ледовое представление «История любви Шахерезады». На премьере шоу появился 77-летний Юрий Антонов. Это первый выход в свет знаменитого маэстро после тяжелой операции.

- Антонов пробыл в Австрии два с половиной месяца на лечении. У него серьёзные проблемы с бедром и коленом,-рассказывал в беседе с kp.ru руководители компании «Ру-концерт» Евгений Морозов.-Возможно, предстоят ещё операции. Тазобедренный сустав-дело серьёзное.

10-часовая операция у Юры была. Но он мужественно ее перенес.

Юрий Михайлович в беседе с KP.RU признался, что чувствует себя намного лучше.

-Да, нога ещё побаливает, но в целом уже все нормально. Летал недавно в Дубай на консультацию к известному китайскому знахарю. Он мне посоветовал какие-то специальные компрессы из трав, но у него с собой не было этих снадобий, надо ещё раз с ним встречаться. По поводу болей в ноге знахарь мне объяснил, что это последствия операции, после реабилитации мне будет полегче. Вот сегодня пришел на шоу к Татьяне Навке. Безусловно, она королева льда, настоящая олимпийская чемпионка, красавица. Выезжает на лед и всех артистов затмевает.

По словам Юрия Антонова, новогодние праздники он проведёт в гостях у друзей.

- Сам я редко готовлю, у меня для этого есть помощники по дому. Но могу запечь утку,-поделился маэстро. - Новый год встречу с друзьями, в гостях. Мои родственники и дети живут за границей, навещают меня не часто, но я нашел свое счастье в своих животных. Их у меня живет немало. Скоро появится ещё одна собачка. Старая умерла, я нашел в интернете похожую дворняжку, вот поеду за ней. И подумываю купить оленя. Стоит он недорого- тридцать тысяч рублей. У меня ему будет хорошо, прокормим. Вокруг моего дома есть красивый лес, там и буду его держать.

10-часовая операция у Юры была. Но он мужественно ее перенес. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как говорит Антонов, за годы карьеры он заработал хорошее состояние, поэтому свою пенсию (50 тысяч рублей) он на свои нужды не тратит, помогает бездомным животным.

- Я не помогаю никому деньгами. Трачу всю свою пенсию на корм для бездомных животных,-рассказал kp.ru маэстро.

В новом году артист вернётся к музицированию. Юрия Михайловича вдохновил успех его прошлогоднего дуэта с Григорием Лепсом «Любимая».

- Уже готов к выходу новый альбом. Меня часто спрашивают, мол, почему так мало новых песен. Все очень просто: я за годы карьеры записал столько хитов, такой большой репертуар, которого у многих артистов не было и никогда не будет. Пол Маккартни тоже новыми хитами не балует. Ну и старые хиты я записывал, когда был молодой, сейчас уже состояние другое. Но стареть я не боюсь, радуюсь жизни, -поделился народный артист.

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