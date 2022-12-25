Странный наряд Юлии Пересильд вызвал оторопь

Юлия Пересильд. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В столичном киноцентре «Октябрь» 24 декабря прошла премьера анимационной ленты «Иван Царевич и серый волк 5». Для многих зрителей новогодний просмотр очередной серии мультфильма про Ивана, Василису и их верного друга волка уже стал такой же праздничной традицией, как салат оливье. Новая работа режиссера Константина Феоктистова выходит в прокат 29 декабря. Как и прежде, свой голос главному герою подарил Никита Ефремов. Актер пришел на премьеру и представил продолжение сказочной истории.

Никита Ефремов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

На этот раз в Тридевятом царстве случилась волшебная перезагрузка. В один прекрасный (или не очень) день Иван обнаруживает, что в королевстве никто не помнит даже как его звать, включая саму Василису. А значит, придется заново добиваться руки и сердца принцессы. Для этого Ивану с Серым Волком придется перевернуть все с ног на голову.

Среди других звездных зрителей на премьере появилась Юлия Пересильд. Актриса пришла в кинотеатр вместе с дочками – Анной и Марией. Гости показа обратили внимание на необычный вид покорительницы космоса. Наряд актрисы выглядел так, будто она не знала, что надеть, и в последний момент соорудила себе костюм собственными руками из подручных средств. Юлия нарядилась в тельняшку, украшенную большим кружевным воротником. Торчащие по краям воротника нитки наводили на мысль, что его просто вырезали из куска ткани, очень похожего на штору. Свой образ актриса дополнила широкими джинсами с необработанным низом.

Актриса пришла в кинотеатр вместе с дочками – Анной и Марией. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Старшая дочь артистки 13-летняя Анна выбрала для похода в кино лаконичный черный брючный костюм в тонкую полоску. Ее младшая сестра, десятилетняя Маша, предпочитает мальчишеский стиль: короткая стрижка, просторные джинсы, удобная рубашка.

Юлия Пересильд редко говорит о личной жизни. Актриса долго скрывала роман с Алексеем Учителем и не рассказывала о нем, даже когда у них появились дети. Лишь когда их дочери Аня и Маша подросли, актриса рассекретила свои отношения с режиссером. О том, что пара рассталась, тоже стало известно не сразу. Поговаривают, что Юлия устала ждать, когда Учитель сделает ей официальное предложение руки и сердца.

Многих удивил необычный наряд актрисы. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сейчас актриса счастлива в новых отношениях. Недавно она рассекретила роман с коллегой по фильму «Вызов» Михаилом Тройником. Пара вышла вместе в свет и заявила о своих нежных чувствах, перестав скрывать, что они вместе. Актриса написала в социальных сетях признание Михаилу в любви: «Моя поддержка, моя опора, моя любовь!». Тройник в ответ тоже сделал публичное заявление: «Я люблю эту женщину!».