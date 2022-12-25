48-летняя Пенелопа Крус снялась для обложки журнала в одних трусиках

Пенелопа Крус. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пенелопа Крус в очередной раз доказала, что возраст – это всего лишь цифры в паспорте. Красавица-испанка снялась топлес для обложки новогоднего номера журнала Dust. Кадром фотосессии Пенелопа поделилась на своей странице в соцсетях.

На снимке артистка позирует практически обнаженной, прикрыв руками голую грудь. Из одежды на ней – только отделанные кружевом трусики, подчеркнувшие округлые ягодицы звезды. Фигуре 48-летней актрисы можно только позавидовать: она и сейчас остается на пике формы.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит Пенелопа. «Как тебе удается до сих пор оставаться самой красивой женщиной в этом мире?», «Выглядишь лет на 20!», «Звоните пожарным!», «Самая красивая актриса», «Красотка!» - пишут они в комментариях под постом актрисы.

Красавица-испанка снялась топлес для обложки новогоднего номера журнала Dust. Фото: соцсети.

В одном из интервью Пенелопа рассказала о своем первом опыте «обнаженной» съемки. Актрисе тогда было 18 лет, она получила роль в фильме «Ветчина Ветчина». На съемках этой картины в 1992 году Пенелопа познакомилась со своим будущим мужем Хавьером Бардемом. По словам звезды, ей было не слишком приятно сниматься голой, но, тем не менее, она профессионально отработала эту сцену.

- Я подумала тогда: в этой роли есть характер, есть стиль, и материал действительно хорош, - рассказала Крус. – Конечно, я не была в восторге по поводу того, что мне придется сниматься обнаженной, но, тем не менее, я сделала это. Все были очень уважительны со мной, понимая, что мне всего 18, и у меня нет опыта.

Снявшись в фильме «Ветчина Ветчина» Пенелопа поняла, что актерская профессия – ее судьба: ей до смерти хотелось сниматься еще.

- В последний день съемок я начала плакать: «Что если меня больше никогда не позову сниматься?» - рассказала актриса.

Ее опасений не подтвердились: сегодня она – самая популярная актриса родной Испании и одна из самых востребованных звезд Голливуда. В активе Пенелопы – роли почти в 80 фильмах, номинации на «Оскар» и «Золотой глобус» и гонорары в 2 миллиона долларов за фильм.

Хотя Пенелопа и Хавьер познакомились еще в 1992 году, роман между актерами начался позже – в 2007 году, когда они вместе снимались в фильме Вуди Аллена «Вики, Кристина, Барселона». Актеры поженились в июле 2010 года на Багамах. На церемонию они пригласили только очень близких людей. К этому моменту Пенелопа уже ждала малыша. Крус и Бардем не скрывали, что штамп в паспорте для них не имеет значения, но религиозные родители актрисы настояли на церемонии. Пенелопа и Хавьер воспитывают двоих детей: сына Леонардо и дочь Луну.