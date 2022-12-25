В Китае родители наняли профи, чтобы тот победил их сына в онлайн-игре

Родители пробовали самостоятельно вернуть интерес сына к учебе, но все было тщетно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Китае родители подростка заметили, что их сын забросил учебу, хотя до четвёртого класса средней школы он был отличником.

Все затмили онлайн-видеоигры: мальчик забыл про школу и всё время проводил за компьютером.

Родители пробовали самостоятельно вернуть интерес сына к учёбе, но все было тщетно.

Спасение они нашли в помощи профессионального геймера. И наняли взрослого парня только для того, чтобы тот играл с их сыном.

И это сработало: постоянно проигрывая профессионалу, мальчик усомнился в своих талантах и вернулся в школу.

Известно, что игроку платили по 50 юаней (более 500 рублей) в час. Он играл с ребёнком по 4-5 часов в день и легко его обыгрывал. Как рассказали счастливые родители, десятка проигрышей хватило, чтобы их сын вновь проявил интерес к школьным предметам.

Геймер же признался, что этот случай в его практике – не первый. Аналогичным образом он уже помог двум семьям.