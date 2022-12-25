Во Франции визит Зеленского в США сочли предвестником мировой войны

Украинский президент в Вашингтоне встретился с Джо Байденом и выступил перед американскими конгрессменами Фото: REUTERS

Экс-депутат Европарламента, лидер французской ассоциации «Патриоты» Флориан Филиппо назвал визит президента Украины Владимира Зеленского в США предвестником новой мировой войны.

По мнению политика, Соединенным Штатам просто необходим конфликт глобального масштаба, который даст возможность уничтожить Европу и упрочить ведущую роль доллара в мире. Кроме того, убежден Филиппо, лидеры Украины и США мечтают о славе.

21 декабря украинский президент прибыл в Вашингтон, где встретился с Джо Байденом, а также выступил перед американскими конгрессменами с просьбой дальнейшей поддержке киевского режима в противостоянии с Россией.

Ранее Флориан Филиппо заявил, что диверсии на «Северных потоках» – дело рук стран НАТО, и у Швеции есть доказательства этого, но она отказывается их обнародовать. Также он высказал уверенность в том, что в скором времени правда выяснится и мир узнает, кто стоит за взрывами на подводных газопроводах.

В 2017 году Филиппо в рамках Национального фронта инициировал создание ассоциации «Патриоты». Вскоре по требованию Марин Ле Пен ассоциация покинула Народный фронт, а сам Филиппо заявил о намерениях преобразовать ее в политическую партии, целью которой станет приведение настоящих патриотов во французскую власть.