Актриса Вупи Голдберг вновь оскандалилась

Настоящее имя американской актрисы, продюсера и писательницы Вупи Голдберг - Кэрин Элейн Джонсон Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская актриса, продюсер и писательница Кэрин Элейн Джонсон, более известная как Вупи Голдберг, сделала скандальное заявление о Холокосте во время интервью.

Актриса сказала, что не считает евреев расой, а целенаправленное уничтожение представителей народа фашистами во время Второй мировой войны не имеет отношения к расизму.

– Мой лучший друг сказал: «Недаром в переписи нет графы для еврейской расы. Так что это наводит меня на мысль, что мы, вероятно, не раса». Изначально речь шла не о расе, – заявила Голдберг, добавив, что окажись она в толпе жителей фашистской Германии или оккупированных ею территорий, то ее бы заметили, а еврея или еврейку нет.

На замечание журналиста о том, что даже нацисты считали евреев расой, актриса ответила, что нельзя верить определениям угнетателей.

Это уже не первое неоднозначное заявление Вупи Голдберг по отношению к Холокосту: ранее она также утверждала, что геноцид по отношению к евреям был не проявлением расизма, а некой формой преступления «белых против белых».

Интересно, что сама Голдберг любит относить себя к евреям и даже свой знаменитый псевдоним взяла, поскольку фамилия Джонсон была «недостаточно еврейской для звезды». Однако исследователям не удалось найти среди предков актрисы никого, кто имел бы отношение к семитским народам, а все ее генетические корни уходят в Африку.