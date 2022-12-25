Почему главная Кончита «Ленкома» Елена Шанина больше не играет в родном театре

Елена Шанина на открытии 92-го театрального сезона в «Ленкоме», 2018 год Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

Когда журналисты говорят о Елене Шаниной, обязательно вспоминают, что она первая Кончита в ««Юноне» и «Авось»» Марка Захарова. В то время как диапазон ее ролей огромен: от Эллочки-людоедки из телефильма «12 стульев» до преданной Неле в ленкомовском «Тиле», от Мирры в «Списках не значится» до Цейтл в «Поминальной молитве» и много чего еще. И все же, как не старайся избежать журналистского штампа, она в первую очередь Кончита, нежная и трогательная, верная и страстная испанская красавица с большими голубыми глазами. Уже после нее Кончитами были Алена Хмельницкая, Инна Пиварс, Анна Большова, Алла Юганова…

Марк Захаров заприметил Шанину, когда она заканчивала ленинградский ЛГИТМиК. И после короткого разговора с ней, режиссёр сказал: «Артистка нервная, наверное, хорошая». А уж когда посмотрел её дипломный спектакль, пригласил Шанину в Москву и сразу на срочный ввод в спектакль «Тиль». Эту роль играла Инна Чурикова, на неё она и готовилась. Но Чурикова уехала на съемки. Шаниной нужно было ввестись в чужой рисунок за четыре дня. Она справилась. С этого спектакля началась её работа на сцене с Николаем Караченцовым. Это потом уже были и «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», и ««Юнона» «Авось»». Он был идеальным партнером и очень помогал ей.

Когда-то Шанина полюбилась народу по роли Кончиты из пронзительного спектакля «Юнона и Авось»

В «Ленкоме» у неё было всё – и любимая работа. И актерская востребованность с приставкой сверх. Не было творческих простоев. Пятьдесят два спектакля в месяц – и такое бывало. Елена Шанина стопроцентная актриса театра Марка Захарова, который собирал вокруг себя талантливых людей и создавал чудо.

В «Ленкоме» она встретила главную любовь своей жизни – коллегу Александра Збруева. Елена Шанина говорит, что ухватила судьбу за хвост, когда родила дочь почти что в 40 лет. Выбрала ребенка вместо выпуска очередной премьеры. Татьяна Збруева сейчас тоже работает в «Ленкоме». Родители ею очень гордятся.

Как ни странно, сегодня Елена Шанина не занята в репертуаре родного театра. Она играет на стороне: в спектаклях Театра Наций - в «Кабаре» и в «Канарейке». В Центре драматургии и режиссуры - в спектакле «Старый дом». Преподает в ГИТИСе. И говорит, что пребывает в том замечательном состоянии, когда наконец есть время понаблюдать за происходящим вокруг. И каждая минута настоящего вызывает любопытство и восхищение.