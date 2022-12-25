Расслабляет и выводит токсины: пять причин пойти в баню под Новый год

Наша баня — это идеальное место для поддержания здоровья Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Банные традиции есть во всех странах мира. Всем известен турецкий хамам, финская сауна, в Японии - офуро (бочка с подогревом). Но русская баня вызывает у иностранцев суеверный ужас: «в ней температура 100°С, а люди бьют друг друга веником!».

На самом деле, это все от недопонимания. Ведь наша баня — это идеальное место для поддержания здоровья.

1. Поддерживает иммунитет и борется с вирусами.

- Баня — это отличное место для прокачивания иммунитета, - говорит иммунолог, профессор Андрей Продеус, эксперт программы «Жить здорово!». - В бане организм вырабатывает белки теплового шока — самые мощные антистрессорные внутриклеточные защитники. Они захватывают различные бактерии и вирусы и «подвозят» их к иммунной клетке, которая их и утилизирует. Так мы подстегиваем иммунитет.

2. Расслабляет и стимулирует мозг.

После бани расслабляются все мышцы, особенно полезен после нее легкий массаж для закрепляющего эффекта. А расслабленные мышцы — это хороший кровоток, который ничего не сдерживает, кровь свободно доносит до всех органов кислород и питательные вещества. Как следствие — насыщение мозга кислородом, улучшение умственной деятельности.

Кстати, расслабляюще баня влияет не только на мышцы, но и на эмоциональное напряжение, борясь со стрессом. Согласитесь, под Новый год мы все живем с ним рука об руку...

3. Тренирует сердце.

Во время посещения бани легкие и сердечно-сосудистая системы работают усиленно, то есть по сути дела тренируются. «Объем легочной вентиляции усиливается, что позволяет пациентам с некоторыми заболеваниями легких почувствовать улучшение самочувствия», пишет образовательный портал Роспотребнадзора РФ.

4. Выводит токсины

Усиленно потея, мы стимулируем выведение из организма неблагоприятных продуктов обмена веществ. В том числе и продуктов жизнедеятельности вирусов — поэтому раньше рекомендовали ходить в баню в конце болезни, чтобы очиститься от остатков хвори.

5. Закаливает

После бани рекомендуют принять прохладный (но не ледяной!) душ или прыгнуть в прохладный бассейн: воздействия тепла и холода дает отличный закаливающий эффект.

Сколько можно ходить и париться

Конечно, не каждый день, но 1-2 раза в неделю бывать в бане — это очень полезно. За посещение сделайте три захода от 5 до 15 минут, желательно, чтобы температура была не выше 70С.

ВАЖНО

А кому нельзя

Конечно, есть и противопоказания:

1. ОРВИ в острой стадии с температурой.

2. Бронхиальные инфекции в острой форме, туберкулез.

2. Заболевания кожи в острой стадии (экземы, псориаз, кожные инфекции)

3. Серьезные заболевания сердечно-сосудистой системы, особенно недавно перенесенный инфаркт.

4. Эпилепсия.

5. Недавние операции, а также онкология в любой стадии.

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