Стоит ли мир у опасной черты и какова цель России: Владимир Путин дал важные ответы

Владимир Путин подчеркнул, что другого выбора, кроме как защита наших людей, у России просто нет Фото: REUTERS

Владимир Путин в своем интервью для ВГТРК ответил на вопросы о том, что, по его мнению, стало определяющим в больших противостояниях 2022 года. Приводим самые яркие моменты из заявления президента.

О ПОПЫТКАХ МИРНЫХ РЕШЕНИЙ

Ведущий Павел Зарубин начал с вопроса, который волнует сейчас многих - кто и что должен сейчас сделать, чтобы мир отступил от опасной черты? Президент подчеркнул, что Россия в течение восьми лет пыталась выстроить именно мирный диалог - но ее не слышали.

- Мы делали это с 2014 года. Мы всегда стремились к тому, чтобы все возникающие споры решались мирными способами. Но другая сторона была настроена по иному. Начали проводить жесткие действия военного характера. Мы должны были встать на защиту людей, на защиту крымчан. Не мы же устроили госпереворот на Украине. Они же начали! Политика партнеров строится на растаскивании. Наша цель идет в объединении русского народа.

О ТОМ, ЧТО ЗАЩИЩАЕТ РОССИЯ У ЧЕРТЫ

Так все-таки - подошел ли мир сейчас к опасной черте?

- Я не считаю, что черта опасная. Я считаю, что мы действуем в правильном направлении. Защищаем интересы наших граждан. И другого выбора, кроме как защита наших людей у нас просто нет. Но мы готовы договариваться со всеми участниками процесса о приемлемых развязках. И не мы отказываемся от переговоров, а они.

О МАТЕРИАЛЬНОМ И ДУХОВНОМ

Запад вел и продолжает вести себя крайне цинично, лукаво - с одной стороны картинно возмущаясь действиями России, а с другой накачивая Украину все больше и больше деньгами и оружием, провоцируя продолжения конфликта, закрывая глаза на многочисленные сигналы о нарушениях ВСУ мировых конвенций, на все глубже разъедающую украинское общество язву нацизма... А почему Россия не отвечает той же моентой?

- У нас другое отношение к жизни, другая философия. У нас разные подходы. Там материальный подход, у нас — духовный, - объяснил президент.

ОБ ИСТИННОМ ПАТРИОТИЗМЕ

Герои спецоперации восхищают всю страну. А подвиг бойца, руками отбрасывавшего гранаты ВСУ, показал мужество и непоколебимость русского солдата всему миру. А было ли что-то, что удивило или может быть огорчило президента в поступках людей?

- Ничего удивительного с точки зрения того, кто вел себя как не истинный патриот нет. Всегда в любом обществе есть люди, которые действуют в личных интересах. В личных планах. Я, честно говоря, не осуждаю их. Каждый человек имеет право выбора. Но что касается основной части, люди, которые готовы положить все ради Родины, - здесь для меня ничего необычного нет. Но это лишний раз убеждает меня в том, что у нас особенная страна. Это подтверждается на протяжении всей истории страны. И сегодня — еще раз.

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