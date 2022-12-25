Стоит ли мир у опасной черты и какова цель России: Владимир Путин дал важные ответы

Владимир Путин подчеркнул, что другого выбора, кроме как защита наших людей, у России просто нет Фото: REUTERS

Владимир Путин в своем интервью для ВГТРК ответил на вопросы о том, что, по его мнению, стало определяющим в больших противостояниях 2022 года. Приводим самые яркие моменты из заявления президента.

О ПОПЫТКАХ МИРНЫХ РЕШЕНИЙ

- Мы делали это с 2014 года. Мы всегда стремились к тому, чтобы все возникающие споры решались мирными способами. Но другая сторона была настроена по иному. Начали проводить жесткие действия военного характера. Мы должны были встать на защиту людей, на защиту крымчан. Не мы же устроили госпереворот на Украине. Они же начали! Политика партнеров строится на растаскивании. Наша цель идет в объединении русского народа.

О ТОМ, ЧТО ЗАЩИЩАЕТ РОССИЯ У ЧЕРТЫ

- Я не считаю, что черта опасная. Я считаю, что мы действуем в правильном направлении. Защищаем интересы наших граждан. И другого выбора, кроме как защита наших людей у нас просто нет. Но мы готовы договариваться со всеми участниками процесса о приемлемых развязках. И не мы отказываемся от переговоров, а они.

О МАТЕРИАЛЬНОМ И ДУХОВНОМ

- У нас другое отношение к жизни, другая философия. У нас разные подходы. Там материальный подход, у нас — духовный.

ОБ ИСТИННОМ ПАТРИОТИЗМЕ

- Ничего удивительного с точки зрения того, кто вел себя как не истинный патриот нет. Всегда в любом обществе есть люди, которые действуют в личных интересах. В личных планах. Я, честно говоря, не осуждаю их. Каждый человек имеет право выбора. Но что касается основной части, люди, которые готовы положить все ради Родины, - здесь для меня ничего необычного нет. Но это лишний раз убеждает меня в том, что у нас особенная страна. Это подтверждается на протяжении всей истории страны. И сегодня — еще раз.