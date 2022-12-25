37 миллионов заболевших в день: в Китае наступает коронавирусный апокалипсис

Причиной штормовой ситуации, по мнению экспертов, стало ослабление Пекином политики «нулевого ковида» Фото: REUTERS

О начале коронавирусного конца света в Китае сообщают мировые СМИ. По данным агентства Bloomberg, которое ссылается на протоколы закрытого заседания Национальной комиссии здравоохранения КНР, с начала декабря в Поднебесной заболело 248 миллионов человек. А это ни много ни мало, а 18 процентов населения Китая. Только за один день - 20 декабря, COVID-19 заразились 37 миллионов человек.

При этом официальные данные по-прежнему рисуют благостную картину: к примеру, 23 декабря зарегистрировано только 4103 случая заболевания. Эти цифры никак не бьются с сообщениями с мест: так в пятницу власти города Дуньгуань (население 10,5 млн человек) заявили что ежедневно положительный тест на ковид сдают от 250 000 до 300 000 человек. В итоге Национальная комиссия здравоохранения Китая заявила о том, что прекратит публиковать ежедневные данные, чтобы не смущать население.

Причиной штормовой ситуации, по мнению экспертов, стало ослабление Пекином политики “нулевого ковида”, которой они придерживались предыдущие три года. Это произошло после череды массовых протестов против жестких ограничений. Власти пошли навстречу протестующим и в ряде крупных городов после многомесячного простоя открылись торговые центры, рынки и рестораны. Были смягчены правила изоляции и тестирования, а также покупки лекарств - например, в аптеках Пекина отменили обязательную регистрацию при приобретении жаропонижающих (чтобы люди не лечились втихомолку и не уклонялись от карантина). Для поездок на общественном транспорте и посещения публичных мест перестали требовать отрицательный ПЦР-тест…

При этом, когда железный коронавирусный занавес приоткрыли, выяснилась неприятная штука - китайские вакцины оказались не слишком хорошей защитой от варианта BF.7 - одной из разновидностей штамма “Омикрон”. Именно он сейчас гуляет по Китаю. Этот подвид отличается коротким инкубационным периодом, высокой заразностью и он в 4,4 более устойчив к нейтрализации, чем “дикий” уханьский вирус.

Математические модели, которые разработал Чен Цинь, главный экономист консалтинговой компании MetroDataTech (он опирался на данные поисковых запросов в интернете) прогнозируют, что пик заболеваемости в Китае придется на середину декабря - конец января. В это время ежедневно ковидом будут заражаться несколько десятков миллионов человек. Станет ли это началом очередной волны пандемии во всем мире? Соседняя Индия уже принимает меры предосторожности: власти штатов отслеживают появление новых штаммов (в случае чего население будут сажать на карантин) жителей призывают вновь надеть маски и делать бустерные уколы вакцины.

А глава ВОЗ Тедрос Гебреисус призвал Китай открыть статистику, чтобы остальной мир понимал, к чему надо готовиться.