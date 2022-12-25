ВСУ не дали жителям Киева отметить Рождество "по-европейски"

Утро 25 декабря у жителей украинской столицы не задалось с самого начала Фото: REUTERS

Утром католического Рождества, которое в этот раз решили отметить и "православные" раскольники, в воскресенье 25-го декабря у жителей украинской столицы не задалось с самого начала. Многие проснулись от мощных взрывов, которые доносились с левого берега. К тому же, на Украине в этот момент объявили воздушную тревогу – в Белоруссии взлетели самолеты ВКС России.

Киев, с одной стороны, пришел в движение, а с другой – затаился: вдруг это совместный русско-белорусский десант захватывает город? В одно киевляне поверили сразу – это русские решили им испортить такой святой день, потому что сами празднуют Рождество совсем в другую дату.

И ошиблись. На самом деле католическое Рождество решило им испортить их собственное украинское военное командование. Через некоторое время, когда взрывы уже утихли, а горожане немного успокоились, в Фейсбуке в профиле Командования Объединенными силами ВСУ появилась публикация, что это были всего лишь учения. Таким способом генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев проверял готовность местного гарнизона Киева на предмет "противодействия диверсионно-разведывательным группам противника" в "условиях, приближенных к боевым".

- По легенде противник пытается высадить тактический воздушный десант и осуществить захват важного государственного объекта, - прокомментировал учения сам генерал. - Подразделения ВСУ во взаимодействии с подразделениями Нацгвардии осуществили уничтожение транспортных вертолетов в воздухе и нанесли огневое поражение по передовому отряду, пытавшемуся захватить соответствующий плацдарм для дальнейших действий.

А чтобы все выглядело и было правдоподобно, была задействована артиллерия, которая произвела огневое поражение условного противника. Как выразился генерал-лейтенант Наев, "проведен маневр артиллерии".

Условного противника ВСУ условно уничтожили очень успешно. С реальным противником у них так легко не получается. Но киевляне вместо благодарности и восторженного бросания чепчиков в воздух почему-то произнесли совсем другие слова и в адрес генерала, и про ВСУ.

Тут и тревогу отменили, и российские военные самолеты сели.

Кто пошел глотать успокоительные пилюли, кто – стирать свою одежду, а кто – записываться на прием к психиатру. В результате песню про праздник, который к ним приходит, смогли спеть только генерал Наев и его подчиненные.