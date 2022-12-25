«Прилучный обзавидуется»: Агата Муцениеце снялась в нижнем белье и показала фигуру мечты

Агата Муцениеце. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Звезда сериала «Закрытая школа» Агата Муцениеце выложила на своей странице в соцсети откровенный снимок в нижнем белье. 33-летняя актриса решила похвастаться плоским животиком и спортивной фигурой. Агата сделала селфи у зеркала и продемонстрировала накачанный пресс, которому можно только позавидовать.

«Минутка самолюбования», - подписала звезда.

Агате есть чем гордиться, и подписчики не преминули отметить это в комментариях. Многие вспомнили экс-супруга Агаты Павла Прилучного и предположили: глядя на это фото, он точно пожалеет, что упустил такую красавицу.

«Вот это фигура!», «А Прилучный обзавидуется», «Хороша», «Пресс просто космос», - написали фолловеры Агате.

Агата сделала селфи у зеркала и продемонстрировала накачанный пресс. Фото: соцсети.

Актриса много внимания уделяет занятиям спортом: она старается не пропускать ежедневные пробежки и часто тренируется в спортзале. Кроме того, Агата сильно похудела во время съемок в телепроекте «Ледниковый период». Актриса каталась в паре с фигуристом Александром Энбертом. Им приходилось тренироваться на катке по нескольку часов в день. Для одного из номеров ледового шоу Агате даже пришлось освоить искусство танца на шесте. Акробатика на пилоне требует большой физической выносливости и сжигает немало калорий. Актриса тренировалась несколько недель, зато номер получился по-настоящему эффектным: облаченная в кожаные брюки и кроп-топ на одно плечо артистка прямо в коньках взобралась на пилон и продемонстрировала несколько опасных трюков.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце прожили в браке с 2011 по 2020 годы. После развода Агата так и не нашла своего счастья. Актриса признавалась, что у нее было несколько романов. Однако она их быстро завершила, потому что чувствовала, что это не те отношения, которых она хочет.

Недавно Агата рассказала, что сейчас она снова встречается с молодым человеком. Имя своего нового избранника актриса не назвала, но намекнула, что он вспыльчивый и очень ревнивый. Как долго продлятся их отношения, актриса не загадывает, и говорит, что пока наслаждается тем, что есть.

«Недавно совершенно начала общаться с молодым человеком. И он тоже такой ревнивый абьюзер! Как я обожаю! Еще пока держится», - поделилась Муцениеце в интервью писателю Александру Цыпкину.

Напомним, в браке с Прилучным Агата родила двоих детей – Мию и Тимофея. Супруги расстались отнюдь не друзьями. Муцениеце обвинила мужа в том, что он злоупотреблял алкоголем и поднимал на нее руку. Павел же заявил, что она оговорила его ради пиара.

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