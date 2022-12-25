Тьма и коварство на Рождество: жители Киева отнимают друг у друга остатки тепла и света

Какие-то неправильные украинские волхвы со своими дарами... Фото: REUTERS

Католическое Рождество или православное – вне зависимости от принадлежности к конфессии христиане раскрывают в канун этого праздника свои лучшие душевные качества, делая подарки своим близким. Иногда даже чем-либо жертвуя для этого. Помню, в детстве меня растрогал рассказ О.Генри "Дары волхвов". В котором бедная молодая пара сделала друг другу подарки в сочельник. Она состригла и продала свои роскошные волосы, чтобы подарить ему цепочку для часов, а он продал часы и купил для ее волос роскошный гребешок для расчесывания.

После того, как украинцы все последние годы тыкали нас носом в свою набожность, а некоторые даже уверяли, что Христос родился и вырос на Галичине, на хуторе, соседствующем с тем, где подрастал маленький Будда, можно было ожидать светлых рождественских историй и от населения нынешней Украины. И они не подкачали и не заставили себя долго ждать.

После российских ракетных ударов по энергетической инфраструктуре часть Киева до сих пор остается без света. Но в одном таком "темном" многоквартирном доме вдруг заметили, что соседний дом, находящийся на параллельной, но "хорошей" линии светится и днем, и ночью. Его просто не отключают. Может, на той линии находился объект государственной важности, может, госпиталь, в данном случае это неважно.

Важно, что было дальше. Что бы, например, сделали в России в такой ситуации, наверняка бы порадовались за соседей, постарались наладить контакт с соседями, чтобы можно было зайти на чашку чая, погреться, зарядить свои гаджеты. Может быть, даже заночевать там, если совсем уж припрет с холодами. Но, как говорил и даже написал книгу с таким названием Леонид Кучма, "Украина – не Россия". И киевляне поступили совершенно иначе. Они пожаловались не на то, что в их доме нет света, а что в том доме он постоянно есть. В итоге оба дома католическое Рождество встретили без света, потому что "счастливчиков" просто-напросто отрубили.

Можно было бы списать все на частный случай, но в Тернополе в эти же дни случилась точно такая же история. И с таким же финалом.

Но в Киеве произошла еще одна не менее чудная история. И опять же, связанная с электричеством. Управляющая компания поставила в помещении ЖЭКа электрогенератор, который бодро тарахтел практически круглосуточно, помимо ЖЭКа обеспечивая электроэнергией и местную котельную, и оборудование местного провайдера связи.

На этот раз предприимчивые киевляне не стали никуда жаловаться, не возлагая надежд на всю эту бюрократическую волокиту, а просто один умелец отвинтил крышку бака и засыпал в него сахарного песочка. От душит, что называется. Не пожалел дефицитного товара. И в итоге все жильцы остались без тепла и без связи. Ловите подарочек в сочельничек, да такой, что не унесете.

После этого как-то уже совершенно обыденно воспринимаются объявления в храмах Полтавской области, в которых прихожан просят не воровать из церквей для дома свечки за здравие и упокой. И даже объясняют, что настоящие свет и тепло могут прийти в дом только с молитвой.

Какие-то неправильные украинские волхвы со своими дарами. Или просто испортились? И дело тут не в том, что это католическое Рождество. Я вас уверяю, на православное здесь будет происходить все то же самое. Дело не в Рождестве, а в самой Украине.

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