Экстрасенс из России Галина Трофимова жестоко убита в Турции в ночь на Рождество

В смерти экстрасенса Уу Далайа подозревают ее любовника-иранца Фото: социальные сети

Экстрасенса из России Галину Трофимову нашли мертвой в Турции в ночь на Рождество. Шаманка переехала в Стамбуле с двумя детьми в поисках личного счастья. На чужбине она пыталась строить отношения с избранником по имени Хабиб. А теперь родня женщины подозревает в ее смерти красавца-любовника.

Родные экстрасенса Галины Трофимовой уверены в том, что именно Хабиб причастен к смерти экстрасенса. Сейчас мужчина находится в бегах, предположительно, он уехал в Иран.

"Наша сестра погибла от руки человека с черными мыслями. Ее жизнь оборвал мужчина, которого она любила и считала своим мужем. Убийца забрал ее телефон, украл все деньги и подался в бега в Иран", - объявил сестра Трофимовой.

Родня занимается отправкой тела экстрасенса в Россию. Они организовали сбор денег.

Галина считалась успешным экстрасенсом, проживала в Москве потом переехала в Турцию с дочерью и сыном. Девушка проводила марафоны и обучающие курсы, была известна своими экстрасенсорными способностями, была посвящена в шаманки. Благословляла, вела медитации, передавала послания великих шаманов, учила познаниям "Базцы".

На курсах турецкого языка она познакомилась с иранцем по имени Хабиб. От него одинокая красавица была без ума.

"После сложного брака я долго зализывала раны. На все вопросы о личной жизни отвечала агрессивно, мол, мне никто не нужен. Всех, кто хотел со мной познакомиться, я специально запугивала. Мой Хабибушка совсем не испугался. Он сказал: «Если хочешь, ты можешь посмотреть мою карту и решить, интересен ли я тебе». Родился и вырос в стране строжайшего ислама, чтобы поддерживать меня на моем нелегком пути", - делилась женщина, известная как экстрасенс Уу Далайа, незадолго до смерти.