Антон Береза: «Российский бизнес нуждается в искусственном интеллекте»

IT-решения меняют сферу управления персоналом. Сегодня искусственный интеллект способен вести кадровый учет, анализировать специфику бизнеса и даже прогнозировать загрузку сотрудников для повышения эффективности рабочего процесса. Как создать технологичный продукт, который сможет изменить целую индустрию, и что нужно, чтобы стартап в сфере digital «выстрелил», узнали у Антона Березы. Антон - реформатор, который не только разработал успешную программу Mind&Machine WFM, но и совершил революцию в кадровом делопроизводстве крупнейших компаний России и зарубежья. Он работал с такими ритейл сетями, как X5 Group, сеть дискаунтеров “Победа”, SPAR и другие, решая насущные проблемы большого бизнеса.

– Антон, у Вас удивительная карьера: еще будучи студентом, Вы разработали и внедрили нормативы эффективности в лизинговой компании «Уралсиб», создали отдел фрайнчайзинга с нуля в компании «Langery» и успешно реализовали несколько проектов по разработке стратегии с лидерами рынка в консалтинговой компании РОЭЛ Консалтинг. Как решились закончить столь успешную карьеру в найме и перейти к созданию собственного бизнеса?

– Работа в найме не позволяла мне в полной мере реализовать свой потенциал. В стратегическом консалтинге мы делали презентации для клиентов, но у меня не было уверенности, что они будут внедрены. Я подумал и решил, что только свой бизнес позволит мне раскрыться на 100%. Мне хотелось создать прикладной продукт, который точно принесёт экономический эффект клиентам. В тот момент как раз начался хайп с искусственным интеллектом, который мог автоматизировать процессы в компаниях и принести хорошую прибыль. Тогда я решил сделать свой продукт на базе AI (artificial intelligence – искусственный интеллект – прим.ред). Но в какой сфере его делать? Анализ идей привел меня к автоматизации процессов в ритейле. У меня уже был опыт работы в этой индустрии, и я знал, что она занимает значительный процент от ВВП нашей страны. Это очень большой рынок.

– Вашим первым клиентом в начале развития стартапа Mind&Machine стала известная компания Leroy Merlin. Как молодому стартапу удалось выйти на такого крупного заказчика?

– Свою роль сыграла моя известность и репутация в профессиональных кругах. После того, как я выбрал для развития проекта ритейл, меня как раз познакомили с Евгением Нелепко. Все совпало: в тот момент он занимался инновациями в Leroy Merlin и искал стартапы для внедрения в компанию, а я как раз был в поиске заказчиков. Меня ему представили как специалиста с высокими KPI, поэтому вопросов на старте практически не возникло. В свою очередь, он познакомил меня с финансовым директором сети, которому очень понравились мои идеи и горящие глаза. Вот так и появился первый клиент.

– В отличие от многих продуктов, которые представлены на рынке, Ваша разработка Mind&Machine WFM не только решает основные вопросы кадрового учета, но и прогнозирует будущую загрузку персонала с вероятностью 90%. Как Вы развили столь эффективный проект?

– Наш сервис включает в себя годовое планирование бюджета на персонал во всей розничной сети, составление расписаний с учетом всех ограничений и KPI клиентов, оперативное управление сотрудниками в течение дня. Принимаются во внимание также и форс-мажорные обстоятельства — такие, как больничные или неявка сотрудника на работу. Мы изначально сфокусировались на применении искусственного интеллекта, который при правильном подходе и должном обучении способен вести все эти процессы быстро и эффективно, заменяя собой целые отделы. Кроме того, в каждом проекте мы детально погружаемся в текущие бизнес-процессы клиентов. Это и позволяет нам достигать результата.

– Кризис пандемии разорил многие компании. Однако Mind&Machine обрела еще больше возможностей: Вы получили государственный грант в размере 20 млн рублей на разработку нового модуля и заключили несколько крупных контрактов. Как Вам удалось так быстро восстановиться после сложного для бизнеса периода?

– Кризисный период, связанный с пандемией COVID-19, был действительно непростым для бизнеса, и для нас тоже. Все компании, которые сотрудничали с нами, приостановили проекты. Мы хотели привлечь новый раунд инвестиций, но многие инвесторы также взяли паузу по принятию решения. Но главное, что отличало нашу компанию от остальных - мы не сдавались и продолжили планомерную работу по увеличению своей эффективности. После падения рынка всегда идёт его рост. Проиграли те, кто не смог дождаться этого момента. Уже к лету мы начали запуск новых проектов и вернулись к общению с инвесторами.

– Ваш предпринимательский опыт не ограничивается Россией. Вы теперь работаете и в странах СНГ. Какие перспективы для IT-стартапов Вы видите в зарубежном рынке?

– Да, зарубежный рынок сейчас активно развивается, в частности, рынок стран СНГ. Наш стартап показал свою эффективность при внедрении в российские ритейл компании, поэтому нам было бы интересно протестировать их в новой среде, чтобы развиваться уже на международном уровне. В ближнем зарубежье достаточно много ритейл-сетей, подходящих под наш целевой сегмент клиента. Кроме того, большинство из них активно растут и готовы к внедрению инновационных решений, поэтому мы планируем плодотворное сотрудничество.

– Вы являетесь членом жюри и экспертом в престижном акселераторе HSE Business Incubator , а также в Белорусском акселераторе KrokIT, ментором образовательной программы по менеджменту и бизнесу для студентов МГУ, спикером большого количества бизнес-конференций. Помимо этого, вы опубликовали статью на тему “Эффективное управление командой IT-специалистов” в научном журнале с высоким индексом цитирования. Почему, на Ваш взгляд, предпринимателю важно уделять внимание науке и просвещению?

– Для меня занятие научной деятельностью являются неотъемлемой частью пути как эксперта в моей области. Я хочу и готов делиться своими знаниями, быть частью научного сообщества и вносить свой вклад в его развитие как в России, так и за рубежом. Наука напрямую связана с бизнесом, особенно в сфере разработок IT. Поэтому нужно всегда быть в курсе последних исследований в области, проводить собственные исследования, окружать себя единомышленниками, тем самым повышая свою экспертность. Кроме того, для меня важно передавать свой опыт молодому поколению, растить достойную смену. И я безумно рад видеть, что студенты активно идут на контакт, стараясь получить как можно больше знаний от наставников.

– Вы сами уже в 25 лет создали свой первый стартап и привлекли в него 700 тысяч долларов инвестиций. Какие рекомендации Вы бы могли дать начинающим предпринимателям?

– Молодым предпринимателям я рекомендую при запуске своих проектов разделять ответственность со своими co-founder, чтобы заниматься только тем, в чём они сильны. А также оформлять эти договоренности в виде соответствующего соглашения. Мне повезло найти надежного бизнес-партнера благодаря связям, поэтому, не стесняйтесь спрашивать у друзей и знакомых, есть ли у них кто на примете под ваш запрос. Ну и, конечно, если взялись за собственный бизнес, придется отдать этому делу максимум своего времени и сил. Будет непросто, но поверьте, оно точно того стоит!