Анекдоты: Самая бесшумная машина - это «Ока». Потому что уши всегда зажаты собственными коленками

Как сильно меняется смысл от перестановки двух слов:
- Дорогая мама!
- Мама дорогая!
* * *
- Мама, а кто такой Карл Маркс?
- Экономист.
- Как наша тетя Циля?
- Ну шо ты говоришь глупостей, наша тетя Циля - старший экономист!
* * *
Криминальные новости: из квартиры Николая Баскова было украдено зеркал на сорок миллионов рублей.
* * *
Каждый день вижу одно и то же: выходит мужик, чистит авто от снега и прогревает, выходит жена, садится за руль и уезжает.
Это как надо так накосячить?
* * *
К окружающим меня людям отношусь с подозрением.
Если окружают, значит, что-то недоброе замышляют.
* * *
Когда у тебя есть старший брат, это очень хорошо, но ужасно то, что ты всегда знаешь, как ты будешь одет через полгода.
* * *
- Помните, как мы Новый год в прошлом году отметили?
- Нет!
- А давайте в этом году так же!
* * *
- Я слежу за своей фигурой...
- Ну и как?
- Я ее застукала: она по ночам ходит к холодильнику!