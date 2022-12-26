Анекдоты: Самая бесшумная машина - это «Ока». Потому что уши всегда зажаты собственными коленками

Как сильно меняется смысл от перестановки двух слов:

- Дорогая мама!

- Мама дорогая!

* * *

- Мама, а кто такой Карл Маркс?

- Экономист.

- Как наша тетя Циля?

- Ну шо ты говоришь глупостей, наша тетя Циля - старший экономист!

* * *

Криминальные новости: из квартиры Николая Баскова было украдено зеркал на сорок миллионов рублей.

* * *

Каждый день вижу одно и то же: выходит мужик, чистит авто от снега и прогревает, выходит жена, садится за руль и уезжает.

Это как надо так накосячить?

* * *

К окружающим меня людям отношусь с подозрением.

Если окружают, значит, что-то недоброе замышляют.

* * *

Когда у тебя есть старший брат, это очень хорошо, но ужасно то, что ты всегда знаешь, как ты будешь одет через полгода.

* * *

- Помните, как мы Новый год в прошлом году отметили?

- Нет!

- А давайте в этом году так же!

* * *

- Я слежу за своей фигурой...

- Ну и как?

- Я ее застукала: она по ночам ходит к холодильнику!