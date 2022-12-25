В семье Елены Яковлевой случилось горе

Актриса Елена Яковлева Фото: Михаил ФРОЛОВ

Елена Яковлева родила своего единственного сына Дениса Шальных в браке с актером Валерием Шальных. Актриса не раз рассказывала, что в их семье настоящий культ животных. Кошки и собаки являются полноправными членами семьи: спят на кроватях, едят самое вкусное и ни в чем не имеют отказа. По словам актрисы, не было такого, чтобы они жили без домашних питомцев. Обожает хвостатых пушистиков и наследник звезды. Однако на днях Денис сообщил о страшном.

Сын актрисы Елены Яковлевой и его девушка Светлана, с которой он сейчас живет, взяли из приюта четырех котов. Влюбленные создали им максимально комфортные условия. Но совершенно неожиданно пара столкнулась с горем.

Трагедия произошла два дня назад. Но известно об этом стало только сейчас. Умер один из пушистых малышей. О беде сообщил сам Денис Шальных. Что именно произошло с котиком, он не рассказал.

Кошки и собаки являются полноправными членами семьи Фото: социальные сети

Стоит отметить, что у Дениса всегда был питомец. Несколько лет назад его любимый пес пережил ужаснейшую процедуру эвтаназии. В память о друге сын актрисы даже сделал татуировку и ревел навзрыд.

В детстве Денис мечтал стать ветеринаром, чтобы спасать зверей. "Большие собаки всегда жили «на участке», но отнюдь не на улице. Для многих это дикость, но псы в моей семье спят и отдыхают наравне с человеком и сидят буквально за одним с хозяином столом, если пожелают, конечно. Здесь балом всегда правили собаки. И поверьте, что танцы на этом балу мы предпочтем любому королевскому приему", - рассказывал не так давно в блоге Шальных.