"Комсомольская правда" и Фонд президентских грантов провели многочасовой марафон о людях, для которых добрые дела стали профессией

В пятницу, 23 декабря, Фонд президентских грантов и Радио “Комсомольская правда” провели марафон “Добро круглый год”

Новый год - время волшебства и исполнения желаний. В эти дни люди ждут чудес, добра и внимания. Но есть те, кто совершают чудеса круглый год, не привязываясь к дате в календаре. Среди них сотрудники некоммерческих организаций и волонтеры, которые ежедневно делают добрые дела, поддерживая и одаривая вниманием тех, кто особенно в этом нуждается.

В пятницу, 23 декабря, Фонд президентских грантов и Радио “Комсомольская правда” провели марафон “Добро круглый год”. В течение 5 часов в прямом эфире говорили о людях, для которых делать добрые дела стало профессией. Трансляция шла непрерывно с 10 до 15 часов по московскому времени, охватив все часовые пояса России, а прямые включения на Радио "Комсомольская правда" начались с Востока нашей страны, из Владивостока, и завершились Калининградом - всего их было восемь. Марафон вели Антон Челышев, Мария Баченина и Михаил Антонов.

Одним из гостей студии стал Илья Чукалин, Генеральный директор Фонда Президентских грантов, который и оказывает неоценимую поддержку авторам проектов. Он рассказал, как работает система поддержки социальных проектов в России и как государство поддерживает организации, которые делают добрые дела.

- В нынешнем виде система существует с 2017 года, когда президент решил создать единого оператора государственной поддержки некомммерческих организаций. И система изначально была построена на том, чтобы все инициативы проходили открытый и прозрачный конкурсный отбор. И мы получаем огромное количество проектов, которые рассматривают независимые эксперты. Миссия Фонда президентских грантов - давать не только финансовую поддержку, но и множество других возможностей, которые касаются различных государственных преференций, участия в больших форумах, развитие, получение дополнительного образования. Фонд занимается как раз развитием благотворительной, добровольческой деятельности, деятельности НКО. Это наша миссия - создавать условия для тех людей, которые неравнодушны. Которые хотят менять мир вокруг нас.

Как отметил Илья Чукалин, плюс НКО в том, что они в какой-то степени сглаживают недостатки любой административной системы.

- Не секрет, что государство - это огромная машина. Она способна системно решать социальные проблемы, но любая такая система не защищена от того, что она может не разглядеть проблемы конкретного человека. У нее не будет скрипта для решения его проблем. Вот тогда приходят на помощь НКО - они помогают здесь и сразу, на месте, мгновенно. Пока государство решало системно, как быть с пандемией, волонтеры сразу включились, начали развозить продукты и так далее. Волонтеры всегда приходят на помощь первыми - им не нужны инструкции, они просто берут и делают.

Как отметил Илья Чукалин, плюс НКО в том, что они в какой-то степени сглаживают недостатки любой административной системы

По словам Чукалина, за 5 лет существования Фонд президентских грантов поддержал более 32 тысяч проектов. 24 тысячи поддержано напрямую через свои конкурсы, остальные были поддержаны софинансированием на региональном уровне.

Некоторые из тех, кому помог Фонд президентских грантов, выступили в ходе марафона "Добро круглый год". Например, грант получил адаптивно-педагогического центр "Рассвет" из Иркутска. Он смог реализовать проект "Ты не один в этом мире", в рамках которого 20 детей и подростков с аутизмом занимаются в творческих мастерских. Дети осваивают работу с деревянными заготовками, кожей, с природными материалами, делают текстильные и вязанные изделия, пишут картины из жидкого акрила, корзины из джута, создают украшения и посуду из глины.

А в городе Михайловка Волгоградской области с 2017 года работает Центр гуманитарной помощи “Доброе сердце”. Он помогает семьям, которым некуда обратиться в трудную минуту: многодетным, матерям-одиночкам, беременным женщинам. В Центре есть бесплатный магазин, где семьи могут получить гуманитарную помощь: продукты, одежду, бытовую химию, предметы быта, школьные принадлежности, игрушки. Подопечные также могут обратиться за рекомендациями к юристам и психологам. А в этом году сотрудники центра запустили новое направление – помощь людям в быту. Сотрудники помогают по дому, чинят краны, трубы, розетки, замки и так далее. Кроме того, команда центра учит своих подопечных навыкам работы с безопасными инструментами и мелкому ремонту.

В Саранске тем временем авторы проекта “Арт-мастерская Солнце в ладонях” оборудовали инклюзивное пространство для детей и молодых людей с синдромом Дауна. На мастер-классах ребята не только варят мыло и делают гипсовые фигурки, но еще и рисуют на мольбертах из небьющегося стекла и примеряют на себя образы сказочных героев. Так дети и взрослые готовятся к тематическим вечеринкам, приуроченным к ежегодным праздникам. Совсем скоро на базе семейного коворкинга состоятся новогодние елки.

Всего за время проведения марафона на связь вышли более двух десятков сотрудников некоммерческих организаций и волонтеров, которые рассказали о своих проектах и о том, как в их реализации помог Фонд президентских грантов.

В завершение марафона Илья Чукалин поздравил волонтеров и благотворителей с наступающим Новым годом.

- Подходит к концу год, он был сложным. В преддверии нового года хочется пожелать настоящих чудес. Хочется, чтобы силы и желания помогать не иссякали, потому что мы сталкиваемся с настоящими трудностями и, конечно же, это сложно - помогать другим. Этот труд часто бывает неблагодарным, но здорово, что этот свет, который идет от вас, он продолжал светить и помогать другим, направлял их. Пусть новый год будет волшебным и все ваши самые интересные задумки воплотятся в жизнь.