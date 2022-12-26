Вопрос дня: Какой город вы бы назвали «городом с характером»? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Сергей Гончаров, почетный президент ассоциации ветеранов «Альфы»:

- Два города с ярким характером - Ленинград и Москва. Жители Ленинграда показали свою удивительную стойкость во время блокады. А жители Москвы все время восставали из пепла. После поляков, после французов, во время битвы за Москву в Великой Отечественной.

Валерий Катышев, бывший мэр города Буй, Костромская область:

- Если послушать тех, кто ловил хайп, а потом сбежал в соседние страны, то города с характером для них - в Грузии или Казахстане . А я считаю, что наш Буй и есть город с характером. С одной стороны, он немного расслабленный, а с другой - вдруг оказывается упертым. Когда дело доходит до интересов самих горожан. Кстати, из нашего округа вышло 13 адмиралов - а это о чем-то говорит!

Виктор Лазько, завлабораторией луковых и бахчевых культур НИИ риса, Краснодар:

- Город с настоящим характером - это труженик Новороссийск. Там народ на цемзаводах, в порту, на элеваторах суровый. Хорошо, если кто за лето один раз на море побывает. Эти люди всегда в трудах и заботах. Они дают стране цемент, качают зерно и нефть. Притом в их характере радушие и гостеприимство. В нашу семью приезжали ребята на практику из Тулы - и оставались здесь, невзирая на сумасшедшие ветра норд-осты, проблемы с водой и прочие сложности.

Александр Шаганов, поэт-песенник:

- Екатеринбург, несомненно. Уральский характер выковал великолепный рок-клуб. Это вообще мощный город. Его жителей на мякине не проведешь. Они должны все своими руками потрогать. Они люди-практики, притом и очень жертвенные. И странный местный климат, и удивительные сказы Бажова вошли в их плоть и кровь, сделав отчасти пассионариями.

Вадим Дробиз, аналитик алкогольных рынков:

- Для меня главный город с характером - это Питер. Таким был и остается. Его самобытность - не схожая ни с кем аура. Я всегда приезжал в Питер ранним утром, и шел по Невскому до Адмиралтейства, и видел в лицах прохожих нежность и твердость.

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