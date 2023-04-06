Лолита на премии «Жара» приклеила грудь скотчем и шокировала: «Я опять хочу забеременеть!»

Лолита по традиции шокировала и нарядом с глубоким декольте, и откровениями Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве вручают музыкальную премию «ЖАРА MUSIC AWARDS». Певица Лолита по традиции шокировала и нарядом с глубоким декольте, и откровениями.

Лолита победила в номинации, которую вручали от глянцевого журнала – выбирали лучшую певицу читатели глянца. Номинация звучит как «Выбор VOICE» - ее Лолита и получила. Лолита на комплимент от ведущей премии певицы ГлюкоZы насчет ее откроенного декольте честно сказала: «Скотч отвалится – и грудь повиснет». Старый секретик артисток, которые носят такие декольте и не делали пластику груди. Часто звезды используют скотч, чтобы «поддержать и поднять» грудь.

Лолита много говорила в этот вечер о молодых исполнителях, будущей смене мэтров: «Старики уже никого не задавят, одновременно появилось столько талантливой молодежи. Я счастлива присутствовать здесь в качестве пенсионера. Искренне! Получаю удовольствие от молодого поколения, которое рвет все. Никогда не научусь уже тем манерам вокальным, которые осилили они. Но вы это так делаете, что я опять хочу… (здесь Лолита использовала жаргонизм, который означает «заниматься любовью» — прим. Ат) и забеременеть!» После этих слов певица эффектно развернулась на каблучках и кокетливо ушла с наградой — готовиться к номеру.

59-летняя Лолита поразила глубоким декольте на премии «Жара Music Awards» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лолита ответила и на вопрос KP.RU о том, кто из молодых исполнителей ей нравится: «Их много. И Мари Краймбрери, и Тося Чайкина, и, конечно, Анна Асти. Они уже крепкие профессионалы. И Инстасамка нравится».

А за столиками в зале «Крокуса» коллеги обсуждали саму Лолиту. Очень хвалили за то какая она, оказывается, отличная актриса. Такие комплименты Лолита получила за работу в сериале «Актрисы», который сейчас многие смотрят в онлайн-кинотеатре. 10-серийная драмеди Федора Бондарчука по сценарию Паулины Андреевой – просто какой-то «звездный час» драматической актрисы Милявской. Многим нравится ее работа. Лолита и раньше играла в театре, но кино более массовое искусство — потому работу певицы в роли актрисы (директрисы) обсуждают многие. «Оказалась лучше многих наших профессиональных актрис», «играет как живет»…

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