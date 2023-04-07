Кудряш и хохотун: Вдова Бориса Грачевского показала его двухлетнего сына

Екатерина Белоцерковская с сыном Филиппом. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Москве 7 апреля прошла премьера анимационной ленты «Зверолэнд». Посмотреть яркий мультфильм о приключениях забавных животных пришли звездные родители с детьми. Одной из зрительниц стала вдова создателя «Ералаша» Бориса Грачевского. 38-летняя Екатерина Белоцерковская привела в кинотеатр «Иллюзион» двухлетнего сына режиссера Филиппа.

За последние месяцы мальчик очень вырос и стал копией своего знаменитого папы. Совсем скоро – 8 апреля Филиппу исполнится три года. Мальчик растет улыбчивым обаяшкой с копной густых вьющихся волос. Наверняка он мог бы стать звездой «Ералаша» - именно таких фактурных детей с яркой внешностью и снимал в своем легендарном киножурнале Борис Грачевский.

Напомним, знаменитого режиссера не стало два года назад. Создатель детского киножурнала умер от тяжелой формы коронавируса. Его четвертому ребенку, сыну Филиппу, на тот момент было всего девять месяцев.

8 апреля сыну режиссера исполнится три года. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Недавно Екатерина рассказала журналистам, что съехала из загородного дома Грачевского. Молодая вдова призналась, что ей страшно оставаться в особняке – кажется, как будто ее муж все еще ходит по дому. К тому же жить за городом без машины Белоцерковской не очень удобно, постоянно требуется вывозить сына в поликлинику. В итоге Екатерина приняла решение переехать в город.

Актриса Елена Бирюкова с дочкой Аглаей.

На премьере мультфильма «Зверолэнд» также появились музыкант Андрей Бердников с семьей, актриса Елена Бирюкова с дочкой Аглаей, модель Елена Кулецкая с детьми, певица Надежда Ручка с семьей и блогерша Люси LovaLova, озвучившая одну из героинь мультфильма – Супер маму.

Певица Надя Ручка с мужем Денисом Боярко и сыном. Фото: Борис КУДРЯВОВ

На большие экраны мультфильм выходит 13 апреля. По сюжету мирной жизни Зверолэнда грозит опасность. Хитрая Мэри открывает охоту на пушистых жителей. Конец перемирия хвостатых или начало нового лесного соглашения? В этом будут разбираться Однорог и Одноног.