«Все серьезно: ЗАГС, семья»: Юлия Барановская рассказала о возлюбленном и планах на будущее

Юлия Барановская. Фото: соцсети.

Юлия Барановская воспитывает троих детей от футболиста Андрея Аршавина. После расставания со спортсменом телеведущая тщательно скрывает свою личную жизнь. Поклонники уверены, что такая эффектная женщина просто не может быть одна. Юлия же всегда говорит, что все свое время она посвящает воспитанию детей, так что ни на что другое у нее не остается времени. Барановская старается выстроить со своими наследниками честные и доверительные отношения. Например, дети всегда в курсе ее личной жизни.

«Дети в курсе моей личной жизни - от них ничего не скроешь. Пока, правда, знать не о чем», - рассказала Юлия в интервью порталу deti.mail.ru.

Мама 17-летнего Артема, 14-летней Яны и 10-летнего Арсения не скрывает, что хотела бы родить еще одного ребенка. Но пока что претендента на роль его отца у Юлии нет.

«Хочу еще раз стать мамой. Но пока рядом нет человека, с которым я могла бы создать семью. Рожать «для себя» не хочу - у ребенка должны быть и мама, и папа», - считает телеведущая.

Экс-супруга футболиста говорит, что не хочет встречаться с кем-то только ради того, чтобы проводить вместе время. Она ищет человека, который мог бы идти вместе с ней по жизни.

«Дочь периодически спрашивает: «Мам, ну когда замуж-то?» Но только в шутку, ведь она знает - я подхожу к этому вопросу очень основательно. Когда кто-то появится, представлю его детям только после того, как пойму, что могу уверенно сказать им: «Это мой будущий муж». Просто сама встречаться не умею - мне надо, чтобы сразу все серьезно: ЗАГС, семья, дети».

Юлия с детьми. Фото: соцсети.

После разрыва с Аршавиным Юлия сумела наладить свою жизнь, хотя ей это далось нелегко. Она добилась успеха на телевидении – несколько лет вела программу «Мужское/Женское» на Первом канале. Все дети Аршавина растут талантливыми: дочь Яна увлекается танцами и серьезно изучает английский. Младший сын Арсений, как и папа, "болеет" футболом и занимается в спортивной секции. Старший сын Аршавина Артем увлекается музыкой и театром. Мальчик выступал в составе группы «Непоседы» и вел концерты на Первом канале. С 2016 года Артем выходил на сцену Большого театра, исполняя роль юнги в опере «Билли Бадд» английского композитора Бенджамина Бриттена.