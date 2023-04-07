Глава МЧС РФ Александр Куренков: Безопасность страны и дальше будет прирастать благополучием «российских Северов»

Глава МЧС России Александр Куренков.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
По пути из Мурманска в Салехард на борту самолета мне довелось поговорить с моим давним знакомым - руководителем главного чрезвычайного ведомства страны Александром Куренковым.
…Уважаемый Александр Вячеславович, товарищ генерал-лейтенант. Спасибо вам огромное за этот разговор - на борту самолета МЧС.
- Александр, мне с вами - тоже интересно.
- А мне очень нравится общаться с офицерами охраны Владимира Путина… Чуть не сказал - с бывшими. Хотя бывших офицеров охраны президента не бывает.
- Это правда.
- Я вот помню, когда вы раньше работали с Владимиром Владимировичем, он вас называл просто - Сашей. Я, как журналист кремлевского пула, несколько раз это слышал. А сейчас как?
- Сашей и называет.
- А он вам звонит?
- Бывает.
- Вот - крайний раз когда это было?
- Так… Сейчас среда.
- Нет, четверг. Почти пятница уже. (Мы летели в Салехард поздним вечером.)
- Звонок Владимира Владимировича был в понедельник минувший.
- А можно у знать - по поводу чего?
- У нас в России скопилось немалое количество гуманитарной помощи, которую наши граждане собирали и собирают для пострадавших от страшного землетрясения жителей Турции и Сирии.
- Много скопилось?
- В частности, только в сирийском посольстве в Москве - 160 тонн, в Санкт-Петербурге - 50 тонн.
- А что конкретно?
- Палатки, одежда, детское питание… И вот коллеги из посольства, и посол Сирийской Республики - у меня была личная встреча с ним - они попросили нас, а я, соответственно, Владимира Владимировича, - чтобы мы эту помощь переправили.
- И президент потом позвонил вам и сказал: Саша, помоги Турции и Сирии.
- Да, именно так.
- Душа у главы МЧС болит?
- Болит. И - поражает цинизм этих людей, - из ВСУ - которые нас обстреливают.
Они объявили охоту на наших сотрудников - стреляют непосредственно по пожарным машинам, по пожарным частям.
Тактика - подлая: делают первый выстрел, наносят поражение.
Наши сотрудники приезжают на тушение пожара, и они наносят повторный удар.
Чтобы бойцы МЧС, которые прибыли спасать, были уничтожены.
Они таким образом пытаются уничтожить наши кадры. И мы несём потери… Это правда.
- И, тем не менее…
- Наши сотрудники продолжают выполнять задачи при любых условиях.
Сколько мы потеряли? (генерал Куренков задумывается. - Прим. авт) Каждая человеческая жизнь для меня - ну, очень дорога.
Ну, нет цены этому. Понимаете?
Да, наших ребят убивают… И, тем не менее, у нас нет… Никогда не рождается чувство мести.
Это уникальная особенность
У военных, которые находятся в окопах, мы прекрасно понимаем - оно может быть.
Мы тоже воюем. Но мы не имеем чувство мести.
- Вернёмся к Арктике, Александр Вячеславович. Это приказ Президента России, Верховного Главнокомандующего - провести такие широкомасштабные учения в Арктике? По всему арктическому северу страны! От республики Коми - до Саха-Якутии и дальше…
- Александр, понимаете, Владимир Владимирович, все это держит, конечно же, на контроле.
И, вообще, - и для государства, и для правительства работа, связанная с безопасностью Арктики - она среди приоритетных задач.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
- И не только Арктики.
- Ну, конечно же, - не только Арктики.
Сейчас же мы говорим о безопасности Арктики - в рамках этой темы.
Если развивать ее… Замечу - мы хорошо осознаем, что от этого зависит и безопасность людей, и развитие экономической инфраструктуры, и решение социальных задач.
Причём - не только в конкретных регионах, как говорят - «российских Северов».
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
- Да - всего нашего государства.
- Безопасность страны и дальше будет прирастать благополучием «российских Северов».
- А то, что в учениях этих участвовали 39 наблюдателей из 13 государств. Здесь и Саудовская Аравия, и Иран, и Сербия… Это придаёт «Безопасной Арктике - 2023» статус и международный?
- Мы просто открыты миру. Широко.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
- Я бывал на учениях в те времена, когда МЧС возглавляли Сергей Шойгу, Евгений Зиничев, теперь вот - с вами уже не первый раз… У меня такое ощущение, что ваши сотрудники - и рядовые, и командиры - не умеют действовать «понарошку», условно, как принятое у вас говорить. У них в такие моменты всегда глаза горят.
- Так и есть. Так и есть.
- А чем это объяснить? Характер такой. Или - министр. Вы их так сами мобилизуете?..
- Александр, понимаете, все наши люди - как пожарные, так и спасатели - абсолютно самоотверженные.
Они, не раздумывая, идут в бой. Со стихией, с огнём.
И счёт идёт порой на секунды - чтобы успеть и спасти.
Каждый сотрудник МЧС пропускает чужую боль через себя, через своё сердце. А это значит - душа его очень сильно болит.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
- А сейчас в России безопаснее - я не имею, в данном случае, ввиду новые территории, приграничные регионы наши…
- Скажу так - становится безопаснее. Кто-то в это поверит…. Кто-то скептически отнесётся к этим словам.
- А статистка…
- Она говорит о том, что в разы становится безопаснее.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
- Цифры приводить не будем.
- Зачем? Нет предела совершенству.
А резервы - вот они:
Первое.
Борьба за жизни в дорожно-транспортных происшествиях.
Второе.
Сокращение числа погибших на пожарах…
Третье.
…И - на воде.
Как говорят, минимизировать эти потери - наша задача.
Мы за неё отвечаем перед государством.
И еще - необходимо перейти к наступательной политике предупреждения людей об опасности.
Вот что такое - отвоёвывание человеческих жизней - у смерти.