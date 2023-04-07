Глава МЧС РФ Александр Куренков: Безопасность страны и дальше будет прирастать благополучием «российских Северов»

Глава МЧС России Александр Куренков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По пути из Мурманска в Салехард на борту самолета мне довелось поговорить с моим давним знакомым - руководителем главного чрезвычайного ведомства страны Александром Куренковым.

…Уважаемый Александр Вячеславович, товарищ генерал-лейтенант. Спасибо вам огромное за этот разговор - на борту самолета МЧС.

- Александр, мне с вами - тоже интересно.

- А мне очень нравится общаться с офицерами охраны Владимира Путина… Чуть не сказал - с бывшими. Хотя бывших офицеров охраны президента не бывает.

- Это правда.

- Я вот помню, когда вы раньше работали с Владимиром Владимировичем, он вас называл просто - Сашей. Я, как журналист кремлевского пула, несколько раз это слышал. А сейчас как?

- Сашей и называет.

- А он вам звонит?

- Бывает.

- Вот - крайний раз когда это было?

- Так… Сейчас среда.

- Нет, четверг. Почти пятница уже. (Мы летели в Салехард поздним вечером.)

- Звонок Владимира Владимировича был в понедельник минувший.

- А можно у знать - по поводу чего?

- У нас в России скопилось немалое количество гуманитарной помощи, которую наши граждане собирали и собирают для пострадавших от страшного землетрясения жителей Турции и Сирии.

- Много скопилось?

- В частности, только в сирийском посольстве в Москве - 160 тонн, в Санкт-Петербурге - 50 тонн.

- А что конкретно?

- Палатки, одежда, детское питание… И вот коллеги из посольства, и посол Сирийской Республики - у меня была личная встреча с ним - они попросили нас, а я, соответственно, Владимира Владимировича, - чтобы мы эту помощь переправили.

- И президент потом позвонил вам и сказал: Саша, помоги Турции и Сирии.

- Да, именно так.

О чем у министра болит душа

- Душа у главы МЧС болит?

- Болит. И - поражает цинизм этих людей, - из ВСУ - которые нас обстреливают.

Они объявили охоту на наших сотрудников - стреляют непосредственно по пожарным машинам, по пожарным частям.

Тактика - подлая: делают первый выстрел, наносят поражение.

Наши сотрудники приезжают на тушение пожара, и они наносят повторный удар.

Чтобы бойцы МЧС, которые прибыли спасать, были уничтожены.

Они таким образом пытаются уничтожить наши кадры. И мы несём потери… Это правда.

- И, тем не менее…

- Наши сотрудники продолжают выполнять задачи при любых условиях.

Сколько мы потеряли? (генерал Куренков задумывается. - Прим. авт) Каждая человеческая жизнь для меня - ну, очень дорога.

Ну, нет цены этому. Понимаете?

Да, наших ребят убивают… И, тем не менее, у нас нет… Никогда не рождается чувство мести.

Это уникальная особенность

У военных, которые находятся в окопах, мы прекрасно понимаем - оно может быть.

Мы тоже воюем. Но мы не имеем чувство мести.

- Вернёмся к Арктике, Александр Вячеславович. Это приказ Президента России, Верховного Главнокомандующего - провести такие широкомасштабные учения в Арктике? По всему арктическому северу страны! От республики Коми - до Саха-Якутии и дальше…

- Александр, понимаете, Владимир Владимирович, все это держит, конечно же, на контроле.

И, вообще, - и для государства, и для правительства работа, связанная с безопасностью Арктики - она среди приоритетных задач.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- И не только Арктики.

- Ну, конечно же, - не только Арктики.

Сейчас же мы говорим о безопасности Арктики - в рамках этой темы.

Если развивать ее… Замечу - мы хорошо осознаем, что от этого зависит и безопасность людей, и развитие экономической инфраструктуры, и решение социальных задач.

Причём - не только в конкретных регионах, как говорят - «российских Северов».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Да - всего нашего государства.

- Безопасность страны и дальше будет прирастать благополучием «российских Северов».

- А то, что в учениях этих участвовали 39 наблюдателей из 13 государств. Здесь и Саудовская Аравия, и Иран, и Сербия… Это придаёт «Безопасной Арктике - 2023» статус и международный?

- Мы просто открыты миру. Широко.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отвоевываем жизнь у смерти

- Я бывал на учениях в те времена, когда МЧС возглавляли Сергей Шойгу, Евгений Зиничев, теперь вот - с вами уже не первый раз… У меня такое ощущение, что ваши сотрудники - и рядовые, и командиры - не умеют действовать «понарошку», условно, как принятое у вас говорить. У них в такие моменты всегда глаза горят.

- Так и есть. Так и есть.

- А чем это объяснить? Характер такой. Или - министр. Вы их так сами мобилизуете?..

- Александр, понимаете, все наши люди - как пожарные, так и спасатели - абсолютно самоотверженные.

Они, не раздумывая, идут в бой. Со стихией, с огнём.

И счёт идёт порой на секунды - чтобы успеть и спасти.

Каждый сотрудник МЧС пропускает чужую боль через себя, через своё сердце. А это значит - душа его очень сильно болит.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- А сейчас в России безопаснее - я не имею, в данном случае, ввиду новые территории, приграничные регионы наши…

- Скажу так - становится безопаснее. Кто-то в это поверит…. Кто-то скептически отнесётся к этим словам.

- А статистка…

- Она говорит о том, что в разы становится безопаснее.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Цифры приводить не будем.

- Зачем? Нет предела совершенству.

А резервы - вот они:

Первое.

Борьба за жизни в дорожно-транспортных происшествиях.

Второе.

Сокращение числа погибших на пожарах…

Третье.

…И - на воде.

Как говорят, минимизировать эти потери - наша задача.

Мы за неё отвечаем перед государством.

И еще - необходимо перейти к наступательной политике предупреждения людей об опасности.

Вот что такое - отвоёвывание человеческих жизней - у смерти.