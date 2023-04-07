Американский журналист Карлсон предрек конец США в случае войны с Россией

Американский журналист Такер Карлсон. Фото: Zuma/TASS

На фоне участившихся сообщений о переходе ведущих экономик мира на расчеты в иных, нежели американский доллар, валютах, в США стали задумываться о последствиях происходящего.

Такер Карлсон, журналист телеканала Fox News, процитировал своих коллег, написавших в Daily Caller о том, что администрация Байдена покусилась на главное достоинство доллара США в качестве мировой резервной валюты – ее аполитичность. Теперь, по мнению авторов, доллар используется в качестве оружия. Равно как и различные финансовые инструменты – заморозка активов, принадлежащих иностранным правительствам и экономические санкции.

- Умные иностранцы начали избавляться от американского доллара. Почему? Потому, что доллар США перестал быть надежным. Внезапно он стал политическим оружием, которое можно использовать против любого. – заявил Карлсон. – У вас есть пограничный спор? Вы случайно раскритиковали идеологию трансгендеров? Правительство США может осудить вас за это, а затем конфисковать все ваши деньги. Ровно так, как это было сделано с Россией. И в результате доллар стал выглядеть гораздо менее привлекательным для остального мира, началась дедолларизация, ускорившаяся с удивительной скоростью… Россия объявила, что будет вести бизнес со странами Азии, Африки и Латинской Америки в китайской валюте. Бразилия, в которой к власти пришло новое правительство, поддерживаемое администрацией Байдена, намерено делать то же самое. Как и Пакистан (кстати, тоже давний союзник США); две крупнейшие экономики мира – Индия и Малайзия объявили, что будут вести расчеты в национальных валютах.

Карлсон задается вопросом – что может обратить вспять этот процесс? И дает ответ – окончание конфликта в Украине.

- Но американские политики одержимы идеей победить любой ценой. – констатирует он. – Вашингтонские политики погрязли в своих странных фантазиях, в которых они – Уинстон Черчилль времен Второй мировой войн, а Зеленский – глава движения французского Сопротивления. Американские политики сошли с ума: Байден, которому помогают его союзники в Сенате, полон решимости взорвать послевоенный экономический порядок, так щедро и долго служивший Штатам. Раньше мы думали, что реальная угроза нашему будущему – это миллиарды, которые отправляются Зеленскому. Да, это было безрассудно, но вряд ли бы положило конец Америке. Реальной угрозой стали беспрецедентные экономические санкции, ставшие пирровой победой, заставившие Россию, Китай, Индию, Турцию и другие страны ускорить свое бегство от доллара США. Это самая безрассудная и разрушительная вещь, которую американский президент когда-либо делал с Соединенными Штатами… США десятилетиями сходили с рук бессмысленные войны потому, что они обладали мировой резервной валютой. Так было с вьетнамской войной, иракской, афганской. Но на этот раз все будет очень и очень по-другому, и война против России станет последней войной, которую мы сможем себе позволить.