Морковка перед осликом: почему Украину заваливают оружием, но в НАТО принимать не спешат

Руководство ВСУ позирует на фоне полученной от Запада бронетехники. Фото: REUTERS

На прошедшей встрече министров иностранных дел стран НАТО голос Литвы не услышали: накануне ее сейм принял резолюцию о приглашении Украины в альянс уже в июле - на саммите блока в Вильнюсе. Но старшие товарищи решили не пороть горячку. «США, Германия, Венгрия, - сообщила, сославшись на источники, Financial Times, - сопротивляются усилиям таких стран, как Польша, а также стран Балтии предложить Киеву более глубокие связи с НАТО и передать ясные заявления о поддержке его будущего членства». С чего бы это?

С Венгрией понятно, она в НАТО едва ли не единственная, при всей блоковой солидарности, сохраняет какую-то трезвость и самостоятельность. Но вот почему США и ФРГ против? Заявку на ускоренный прием в заветный для него альянс Киев подал в конце прошлого сентября. Чего тянуть-то? Ведь цель конфликта на Украине Западом открыто и ясно поставлена: стратегическое поражение России. Ведь и без членства в НАТО Зеленский получает от блока столько оружия и денег, сколько не получал за всю историю ни один из его официальных членов. Что мешает сказать, наконец-то, ему: «Ты наш!»

Нет, предпочитают: «Мы с тобой!» Но все-таки чуть-чуть в сторонке. Вот и Financial Times поясняет: во время дискуссии возникли значительные разногласия, стоит ли предложить Украине дорожную карту для членства в альянсе на саммите в Вильнюсе. Оказывается, как сообщили газете «источники», США как раз против этого. Военная, финансовая, гуманитарная помощь Киеву «сколько потребуется» - это пожалуйста. Но сделать своим до такой степени, что «Один за всех и все за одного!» - нет-нет, время пока не пришло…

Украине с Грузией еще при Ющенко, в апреле 2008 года, на саммите в Бухаресте натовцы пообещали: наши двери для вас открыты, но не сейчас. В будущем - обязательно. Но когда - кто знает? Много сделать вам еще предстоит, работайте! Потом, правда, некоторые деятели Запада говорили: да-да, примем и в НАТО, и в ЕС. Лет через 20…

Солдаты ВСУ осваивают американские БТР "Страйкер". Кадр из видео

На Западе очень любят повторять: если вы вступили в НАТО, то защита вам обеспечена 5-й статьей Вашингтонского договора («Один за всех…»). Этот «один», всем понятно, кто, и без разъяснений - США. И «все», которые за них, тоже понятны. Обер-дипломат ЕС недавно для пущей ясности так и сказал: одна из главных причин, почему цветет «сад Запада», - американский военный зонтик. Под него спрятаться и новички хотят. Но он-то не безразмерный. Вот США и против: гарантированная защита блоком новичка - это новые обязательства, прежде всего, для Вашингтона. А его пока и так все устраивает.

Поэтому и выкручиваются: мы напрямую на Украине с Россией не сражаемся, это не открытый конфликт НАТО с Москвой, вот если она нападет на страну-члена, тогда другое дело…

Добиваться «стратегической победы» накачкой оружием и финансами Украины - это одно. Принять ее в ряды своего блока - совсем другое. Вашингтон поэтому и не спешит. Конфликт, как уверены там, обескровливает Россию. Антироссийские санкции ослабляют и европейцев, набравших непозволительный «жирок» и способных отбиться от заокеанских рук. Создавать вдали от себя хаос и управлять им - проверенный способ сохранения геополитического превосходства.

Ситуацию можно рассмотреть и так: Россия всегда была категорически против расширения НАТО на восток. Ей когда-то это даже клятвенно обещали. Но потом границы блока поползли именно в ее сторону. И вот приблизились вплотную: прибалты в альянсе скоро как двадцать лет, финнов только что приняли. Что мешает обнадежить и Украину? Конфликтующие страны в блок не принимают? Заставьте перестать конфликтовать и принимайте… Кто мешает? Россия. Для нее это неприемлемо. А конфликтовать с ней Западу напрямую - что пока, слава Богу там понимает большинство, за исключением поляков и прибалтов, - безумие.

Поэтому приемлемый формат - только «конфликт по доверенности», при полном понимании, чьи и какие интересы на кону. А предоставление Украине дорожной карты по вступлению в альянс натовскую «доверенность» на конфликт практически обнуляет. Тут уже в воздухе витает пресловутая 5-я статья, а там, глядишь, в воздух поднимаются и «Сарматы». Это Вашингтону надо? Пусть пока так, без дорожной карты в НАТО…