У украинских военных нашли ролики с расстрелами мирных жителей Мариуполя

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Очередные факты военных преступлений против мирных граждан украинских военнослужащих сообщили председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину на оперативном совещании, которое он провел в Донецке.

Там главе ведомства доложены актуальные сведения о результатах расследования преступлений киевского режима против мирного населения и российских военнослужащих. Часть материалов уже передана следствием в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу. Вот выдержки из этих уже утвержденных обвинительных заключений.

1. «Военнослужащий 36 бригады морской пехоты ВСУ Завалецкий совместно с сослуживцами во время ведения боевых действий в Мариуполе обустроил боевые позиции в здании училища и на территории детского сада, зная, что российские войска не будут наносить по ним удары. Затем из-за ненависти к пророссийски настроенному населению города Завалецкий совершил убийство шести гражданских лиц».

2. «В марте 2022 г. в Мариуполе военнослужащий «Азова*» Пюрко, расположившись на чердаке жилого дома, из снайперской винтовки застрелил мирного жителя, находящегося в доме напротив. Кроме того, 5 марта прошлого года по приказу военнослужащего «Азова*» с позывным «Фрост» Пюрко обстрелял из РПГ жилой многоквартирный дом. Происходящее он снимал на камеру сотового телефона, чтобы сделать видеоролик о якобы использовании российскими войсками гражданских объектов для военных целей. В ходе допроса Пюрко сообщил следствию: «Фрост мне сказал, ролик нужен, чтобы обвинить войска РФ... В этом подъезде могли быть гражданские, мне было безразлично. Я не думал о них ...».

3. 30 марта 2022 года в Мариуполе солдат запрещенного в РФ полка «Азов*» Чепурко Д.Н. задержал гражданина и выстрелил в него, тяжело ранив».

4. «Старший солдат Данилов А.В. 2 апреля в Мариуполе из автомата расстрелял мирного жителя».

5. За обстрелы населенных пунктов ЛДНР, повлекших гибель и ранения мирных жителей, а также разрушение объектов инфраструктуры, обвинение предъявлено бывшему Министру обороны Украины Степану Полтораку, занимавшему данный пост в период с 2014 года по 2019 год. Ему вменяется общее командование подразделениями Вооруженных сил Украины, в результате преступных действий которых разрушены или частично повреждены 2 000 гражданских объектов, погибли более 530 гражданских лиц, ранены более 970 мирных граждан Донецкой и Луганской народных республик. Принимаются меры к его розыску и аресту».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В период с 22 марта по 5 апреля в Генеральную прокуратуру России для последующей передачи в суд направлено еще 30 уголовных дел, оконченных Главным следственным управлением СК России. По направленным делам к ответственности привлекаются 48 украинских военнослужащих, в числе которых националисты полка «Азов*» (деятельность организации запрещена на территории РФ), военнослужащие 36, 56 бригад ВСУ, национальной гвардии Украины, а также пограничной службы Украины. Они обвиняются в посягательстве на жизнь 98 гражданских лиц, 72 из которых погибли, 4 - причинены серьезные ранения.

* Запрещенная в России террористическая организация.