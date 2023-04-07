Запад истерит от этой дружбы: Что Россия и ЮАР могут дать друг другу

Историк Шубин считает ЮАР дружественной для России страной, но не союзником Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Кто-то не хочет, чтобы у нас были отношения со старым историческим другом, но мы ясно дали понять, что Россия - друг, у нас многолетнее партнерское сотрудничество», - эти слова министра международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор процитировали все ведущие мировые агентства. Запад вдруг словно очнулся: в Африке его не любят, и все больше стран Черного континента переходят на сторону России и Китая, в том числе такие крупные, как Южно-Африканская Республика (по размеру экономики она сопоставима со средней европейской страной, такой как Дания или Австрия). И конечно же, ЮАР станет одним из важнейших гостей участников крупного саммита Россия - Африка, который в июле пройдет в Санкт-Петербурге.

- ЮАР, действительно, дружественная России страна, но не союзник, потому что, если союзник, значит, надо сражаться вместе, - пояснил KP.RU главный научный сотрудник Института Африки РАН, доктор исторических наук Владимир Шубин. - ЮАР во многом разделяет наши позиции на международной арене, вместе с нами входит в БРИКС. Буквально на днях состоялась межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству двух стран.

- Какие объемы нашей торговли и перспективы?

- Экономические дела у нас, к сожалению, отстают от весьма благоприятных политических отношений. В прошлом году произошел сдвиг, объем взаимной торговли значительно превысил обычный уровень в 1 млрд долларов. Но это все равно очень мало. Здесь сказываются несколько факторов. И расстояние, о чем обычно упоминают, играет не главную роль. Ведь из Латинской Америки товары везти не ближе. По-моему, главная преграда - отсутствие необходимой информации и, наоборот, изобилие дезинформации, особенно в соцсетях, у нас - по ЮАР, а у них - по России.

- В последнее время заметно сотрудничество с ЮАР и в военной сфере - учения совместные проводим…

- Почему «в последнее время»? У нас военные связи с Южной Африкой с начала 60-х годов прошлого века, когда в СССР проходили военную подготовку друзья из Африканского Национального конгресса, ведущей национально-освободительной организации страны. Да и нынешние высшие руководители вооруженных сил ЮАР проходили подготовку у нас в 1980-х годах. Совместные учения были и в прошлые годы, просто говорилось об этом меньше. Но ЮАР проводят их и с США, и с Францией. Это часть их многовекторной политики.

Россия не только может, но и уже способствует обеспечению безопасности стран Африки, поясняет Шубин. Некоторые из них, например, ЦАР и Мали, обращаются к Москве за конкретной помощью. Несколько десятков государств континента заключили с нами соглашения о военно-техническом сотрудничестве.

- У нас сейчас много разговоров о возвращении в Африку, - говорит Владимир Шубин. - Но мы, если разобраться, и не уходили из нее. Да, ослабили связи, ликвидировали торгпредства, культурные центры, корпункты. Теперь потихоньку возвращаемся, но все же пока медленно.

Однако и это «медленное» возвращение вызывает на Западе очень нервную реакцию, порой граничащую с истерикой. А если учесть, что в Африке за последние десятилетия существенно укрепились и позиции Китая, то это уже «прямая угроза» для Вашингтона. И в последних числах марта вице-президент США Камала Харрис совершила недельный тур по странам континента, объявляя о планах инвестировать в них миллионы долларов. Но, как написала The Washington Post, столкнулась с представлением, что «Африка стала просто последней ареной для американской игры в геополитические шахматы с Китаем и Россией».

И даже в самых лояльных Вашингтону африканских странах, например, в Гане, ей пришлось выслушать от местного президента такое: «Мы не приветствуем, когда державы любого рода, даже дружественные, не считаются с мнением малых народов». К чему бы это? Может, просто вспомнили, как за последние лет шестьдесят прислушивались к голосам из Африки в Москве и Вашингтоне?

ДОСЛОВНО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров:

«США и их вассалы делают все возможное, чтобы добиться международной изоляции России. В частности, стараются торпедировать запланированный на конец июля в Санкт-Петербурге второй саммит Россия - Африка, отговорить от участия в нем наших африканских друзей. (…) Поэтому попытки помешать нашему сотрудничеству с государствами глобального Юга и Востока будут продолжаться, но их успех далеко не гарантирован».»

(Из интервью газете «Аргументы и факты».) Одна из самых развитых африканских стран - ЮАР стала надежным другом России.