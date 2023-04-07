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7 апреля 2023 9:17

Запад истерит от этой дружбы: Что Россия и ЮАР могут дать друг другу

Историк Шубин считает ЮАР дружественной для России страной, но не союзником
Евгений УМЕРЕНКОВ
Евгений УМЕРЕНКОВ
Историк Шубин считает ЮАР дружественной для России страной, но не союзником

Историк Шубин считает ЮАР дружественной для России страной, но не союзником

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Кто-то не хочет, чтобы у нас были отношения со старым историческим другом, но мы ясно дали понять, что Россия - друг, у нас многолетнее партнерское сотрудничество», - эти слова министра международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор процитировали все ведущие мировые агентства. Запад вдруг словно очнулся: в Африке его не любят, и все больше стран Черного континента переходят на сторону России и Китая, в том числе такие крупные, как Южно-Африканская Республика (по размеру экономики она сопоставима со средней европейской страной, такой как Дания или Австрия). И конечно же, ЮАР станет одним из важнейших гостей участников крупного саммита Россия - Африка, который в июле пройдет в Санкт-Петербурге.

- ЮАР, действительно, дружественная России страна, но не союзник, потому что, если союзник, значит, надо сражаться вместе, - пояснил KP.RU главный научный сотрудник Института Африки РАН, доктор исторических наук Владимир Шубин. - ЮАР во многом разделяет наши позиции на международной арене, вместе с нами входит в БРИКС. Буквально на днях состоялась межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству двух стран.

- Какие объемы нашей торговли и перспективы?

- Экономические дела у нас, к сожалению, отстают от весьма благоприятных политических отношений. В прошлом году произошел сдвиг, объем взаимной торговли значительно превысил обычный уровень в 1 млрд долларов. Но это все равно очень мало. Здесь сказываются несколько факторов. И расстояние, о чем обычно упоминают, играет не главную роль. Ведь из Латинской Америки товары везти не ближе. По-моему, главная преграда - отсутствие необходимой информации и, наоборот, изобилие дезинформации, особенно в соцсетях, у нас - по ЮАР, а у них - по России.

- В последнее время заметно сотрудничество с ЮАР и в военной сфере - учения совместные проводим…

- Почему «в последнее время»? У нас военные связи с Южной Африкой с начала 60-х годов прошлого века, когда в СССР проходили военную подготовку друзья из Африканского Национального конгресса, ведущей национально-освободительной организации страны. Да и нынешние высшие руководители вооруженных сил ЮАР проходили подготовку у нас в 1980-х годах. Совместные учения были и в прошлые годы, просто говорилось об этом меньше. Но ЮАР проводят их и с США, и с Францией. Это часть их многовекторной политики.

Россия не только может, но и уже способствует обеспечению безопасности стран Африки, поясняет Шубин. Некоторые из них, например, ЦАР и Мали, обращаются к Москве за конкретной помощью. Несколько десятков государств континента заключили с нами соглашения о военно-техническом сотрудничестве.

- У нас сейчас много разговоров о возвращении в Африку, - говорит Владимир Шубин. - Но мы, если разобраться, и не уходили из нее. Да, ослабили связи, ликвидировали торгпредства, культурные центры, корпункты. Теперь потихоньку возвращаемся, но все же пока медленно.

Однако и это «медленное» возвращение вызывает на Западе очень нервную реакцию, порой граничащую с истерикой. А если учесть, что в Африке за последние десятилетия существенно укрепились и позиции Китая, то это уже «прямая угроза» для Вашингтона. И в последних числах марта вице-президент США Камала Харрис совершила недельный тур по странам континента, объявляя о планах инвестировать в них миллионы долларов. Но, как написала The Washington Post, столкнулась с представлением, что «Африка стала просто последней ареной для американской игры в геополитические шахматы с Китаем и Россией».

И даже в самых лояльных Вашингтону африканских странах, например, в Гане, ей пришлось выслушать от местного президента такое: «Мы не приветствуем, когда державы любого рода, даже дружественные, не считаются с мнением малых народов». К чему бы это? Может, просто вспомнили, как за последние лет шестьдесят прислушивались к голосам из Африки в Москве и Вашингтоне?

ДОСЛОВНО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров:

«США и их вассалы делают все возможное, чтобы добиться международной изоляции России. В частности, стараются торпедировать запланированный на конец июля в Санкт-Петербурге второй саммит Россия - Африка, отговорить от участия в нем наших африканских друзей. (…) Поэтому попытки помешать нашему сотрудничеству с государствами глобального Юга и Востока будут продолжаться, но их успех далеко не гарантирован».»

(Из интервью газете «Аргументы и факты».) Одна из самых развитых африканских стран - ЮАР стала надежным другом России.

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