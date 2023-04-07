«Хотим заглянуть за горизонт»: Завершилась уникальная арктическая экспедиция МЧС

Кадр из видео пресс-службы МЧС РФ
Эту экстремальную экспедицию, в которой участвовали более 70 представителей чрезвычайного ведомства и компаний - разработчиков новой пожарно-спасательной техники - уже назвали уникальной.
Фото пресс-службы МЧС РФ
Стартовала она из Нарьян-Маре 26 марта. И к этой пятнице, 7 апреля, успела преодолеть около 1,7 тысячи километров по сути по бездорожному маршруту: вахтовый поселок Варандей – поселки Каратайка – Амдерма – Усть-Кара – компрессорная станция Ярынская (побережье Бадарацкой губы) – город Лабытнанги.
Кадр из видео пресс-службы МЧС РФ
И вот - финиш в Салехарде - продуваемом шквальным ветром при минус 17.
Глава МЧС России, генерал-лейтенант Александр Куренков принимал доклад руководителя экспедиции, своего советника - полковника Даниила Мартынова прямо… у Мамонта Мити. (Это знаменитое коричневое изваяние с белыми бивнями возвышается над городом, словно гигантский оберег.)
- Техника вся исправна, - отрапортовал бравый бородатый полковник, внешне очень похожий на Артура Чилингарова. - Люди тоже все в строю.
(Правда, чуть позже, на пленарном заседании, где подводились итоги, выяснилось - один экипаж в самом начале все же сошёл с дистанции.)
Кадр из видео пресс-службы МЧС РФ
- Неужели за это время никто из участников экспедиции не простыл? - спросил я у полковника. - И даже насморк не схватил?
- Никто! - гордо отчеканил «Чилингаров».
В это время из промерзших облаков, за которыми деловито гудел самолёт, выскользнули разноцветные купола с парашютистами. А по заснеженной равнине, шелестя накрахмаленными морозцев флагами, промчалась безотказная экспедиционная техника. Только один тягач, как мне показалось, все же простуженно прикашливал.
Впрочем, некоторые секреты мне все же раскрыл Александр Куренков - вот наш рассекреченный разговор.
ДОСЛОВНО
Глава МЧС России Александр Куренков:
Бросил в пакет несколько горстей снега - и суп сам кипит. Огонь не надо разводить
- … Александр Вячеславович, такого же никогда не бывало, чтобы одновременно - и масштабные учения «Безопасная Арктика - 2023», и - беспрецедентная Арктическая экспедиция. Это сколько же всего народу в этом занято?
- На самом деле, несколько десятков тысяч.
Глава МЧС РФ Александр Куренков. Кадр из видео пресс-службы МЧС РФ
- То есть - это не только бойцы, офицеры, специалисты?
- Нет.
- А это и население даже?
- Да, именно так. Другие ведомства, здесь у нас и корпорации пересекаются.
Есть коммерческие организации, плюс простые граждане, волонтеры. И, конечно же, местная пожарная охрана.
Раньше не было.
Вы знаете, мы это решили обязательно запланировать, в дальнейшем собираемся проводить учения такого рода раз в два года.
- А, вообще, такая экспедиция что даёт?
- Очень многое. Идёт постоянный анализ.
На этот раз все участники, скажем так, были «закреплены за задачами».
Вот у нас люди прыгают в Северный Ледовитый океан, в реально холодную воду - испытывают ту одежду, в которой в дальнейшем будут работать спасатели.
Мы уже сейчас хотим заглянуть за горизонт, думаем о том, что будет и через два года, и через три.
Для расчета своих потребностей нам надо понимать, какую технику, снаряжение, оборудование и одежду мы должны получить для наших сотрудников, которым придётся выполнять задачи при минус 60…
Фото пресс-службы МЧС РФ
- Именно поэтому глава МЧС и провожает эту экспедицию, и вот теперь - встречает.
- Именно так.
Кстати, у каждого участника экспедиции есть индивидуальный дневник, в котором они ежедневно записывают все, что делают: настроение, ощущения…
И это касается не только той одежды, которую они носят. Кстати, и обуви тоже.
Они все это тестируют. Отмечают плюсы и минусы.
А вам же тоже и самому довелось поучаствовать в этой экспедиции.
- Да… Я проехал около 40 километров, по-моему, да.
Фото пресс-службы МЧС РФ
- На чем?
- На вездеходах, на болотоходах.
- А как экспедиция питалась? Они тоже это анализировали?
- Конечно.
Фото пресс-службы МЧС РФ
- Из «арктической еды» вам что удалось попробовать?
- Там были супы, и каши. И, знаете, что интересно, производители предложили химический нагрев этих сухих пайков. То есть, в обычный целлофановый пакет, а там есть определенный состав, кладёшь несколько горстей снега, и она разогревается почти до кипения.
Фото пресс-службы МЧС РФ
- Сама?
- Да, прямо в этом пакете. Затем пакет закрывается, и там, внутри, происходит разогрев абсолютно горячего питания. То есть вы можете даже обжечься, когда будете это брать в руки. Знаете, ну, абсолютно нормальное горячее питание.
Даже не нужно огонь разжигать…