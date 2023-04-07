«Хотим заглянуть за горизонт»: Завершилась уникальная арктическая экспедиция МЧС

Кадр из видео пресс-службы МЧС РФ

Эту экстремальную экспедицию, в которой участвовали более 70 представителей чрезвычайного ведомства и компаний - разработчиков новой пожарно-спасательной техники - уже назвали уникальной.

Фото пресс-службы МЧС РФ

Стартовала она из Нарьян-Маре 26 марта. И к этой пятнице, 7 апреля, успела преодолеть около 1,7 тысячи километров по сути по бездорожному маршруту: вахтовый поселок Варандей – поселки Каратайка – Амдерма – Усть-Кара – компрессорная станция Ярынская (побережье Бадарацкой губы) – город Лабытнанги.

Кадр из видео пресс-службы МЧС РФ

И вот - финиш в Салехарде - продуваемом шквальным ветром при минус 17.

Глава МЧС России, генерал-лейтенант Александр Куренков принимал доклад руководителя экспедиции, своего советника - полковника Даниила Мартынова прямо… у Мамонта Мити. (Это знаменитое коричневое изваяние с белыми бивнями возвышается над городом, словно гигантский оберег.)

- Техника вся исправна, - отрапортовал бравый бородатый полковник, внешне очень похожий на Артура Чилингарова. - Люди тоже все в строю.

(Правда, чуть позже, на пленарном заседании, где подводились итоги, выяснилось - один экипаж в самом начале все же сошёл с дистанции.)

Кадр из видео пресс-службы МЧС РФ

- Неужели за это время никто из участников экспедиции не простыл? - спросил я у полковника. - И даже насморк не схватил?

- Никто! - гордо отчеканил «Чилингаров».

В это время из промерзших облаков, за которыми деловито гудел самолёт, выскользнули разноцветные купола с парашютистами. А по заснеженной равнине, шелестя накрахмаленными морозцев флагами, промчалась безотказная экспедиционная техника. Только один тягач, как мне показалось, все же простуженно прикашливал.

Впрочем, некоторые секреты мне все же раскрыл Александр Куренков - вот наш рассекреченный разговор.

ДОСЛОВНО

Глава МЧС России Александр Куренков:

Бросил в пакет несколько горстей снега - и суп сам кипит. Огонь не надо разводить

- … Александр Вячеславович, такого же никогда не бывало, чтобы одновременно - и масштабные учения «Безопасная Арктика - 2023», и - беспрецедентная Арктическая экспедиция. Это сколько же всего народу в этом занято?

- На самом деле, несколько десятков тысяч.

Глава МЧС РФ Александр Куренков. Кадр из видео пресс-службы МЧС РФ

- То есть - это не только бойцы, офицеры, специалисты?

- Нет.

- А это и население даже?

- Да, именно так. Другие ведомства, здесь у нас и корпорации пересекаются.

Есть коммерческие организации, плюс простые граждане, волонтеры. И, конечно же, местная пожарная охрана.

Раньше не было.

Вы знаете, мы это решили обязательно запланировать, в дальнейшем собираемся проводить учения такого рода раз в два года.

- А, вообще, такая экспедиция что даёт?

- Очень многое. Идёт постоянный анализ.

На этот раз все участники, скажем так, были «закреплены за задачами».

Вот у нас люди прыгают в Северный Ледовитый океан, в реально холодную воду - испытывают ту одежду, в которой в дальнейшем будут работать спасатели.

Мы уже сейчас хотим заглянуть за горизонт, думаем о том, что будет и через два года, и через три.

Для расчета своих потребностей нам надо понимать, какую технику, снаряжение, оборудование и одежду мы должны получить для наших сотрудников, которым придётся выполнять задачи при минус 60…

Фото пресс-службы МЧС РФ

- Именно поэтому глава МЧС и провожает эту экспедицию, и вот теперь - встречает.

- Именно так.

Кстати, у каждого участника экспедиции есть индивидуальный дневник, в котором они ежедневно записывают все, что делают: настроение, ощущения…

И это касается не только той одежды, которую они носят. Кстати, и обуви тоже.

Они все это тестируют. Отмечают плюсы и минусы.

А вам же тоже и самому довелось поучаствовать в этой экспедиции.

- Да… Я проехал около 40 километров, по-моему, да.

Фото пресс-службы МЧС РФ

- На чем?

- На вездеходах, на болотоходах.

- А как экспедиция питалась? Они тоже это анализировали?

- Конечно.

Фото пресс-службы МЧС РФ

- Из «арктической еды» вам что удалось попробовать?

- Там были супы, и каши. И, знаете, что интересно, производители предложили химический нагрев этих сухих пайков. То есть, в обычный целлофановый пакет, а там есть определенный состав, кладёшь несколько горстей снега, и она разогревается почти до кипения.

Фото пресс-службы МЧС РФ

- Сама?

- Да, прямо в этом пакете. Затем пакет закрывается, и там, внутри, происходит разогрев абсолютно горячего питания. То есть вы можете даже обжечься, когда будете это брать в руки. Знаете, ну, абсолютно нормальное горячее питание.

Даже не нужно огонь разжигать…