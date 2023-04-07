Ippon открыл Технический центр в Москве

Фото предоставлены пресс-службой бренда Ippon

В Техническом центре теперь можно не только тестировать оборудование производителя в реальном времени, но и проводить обучение инженеров, пресейлов и моделировать все необходимые для работы задачи.

30 марта свои двери открыл Технический центр Ippon, который расположен в г. Красногорске, в БЦ «Кубик». Ippon, ведущий производитель источников бесперебойного питания, отметил событие в кругу партнеров, заказчиков, представителей компании Merlion и журналистов.

Фото предоставлены пресс-службой бренда Ippon

Со вступительным словом на открытии ТЦ выступил директор по дистрибуции компании Merlion Константин Десслер: «Ippon – один из ключевых игроков российского рынка источников бесперебойного питания на сегодняшний день, и мы рады, что на базе Merlion открылся Технический центр нашего ключевого вендора. Надеемся, что Технический центр Ippon станет местом встреч и диалога для всех заинтересованных сторон». Директор по развитию Ippon, Кристина Вишневецкая, дополнила: «Открытие ТЦ – огромный шаг не только Ippon, но и для всех потребителей нашей продукции. Теперь партнеры и заказчики смогут в реальном времени оперативно решить все необходимые задачи, тестировать тяжелое оборудование, проводить обучение, что является приоритетным для крупных корпоративных клиентов».

Фото предоставлены пресс-службой бренда Ippon

Затем деловая часть мероприятия продолжилась выступлением директора по продукту Ippon. Прессе и партнерам были представлены новые модели Ippon: трехфазная модульная масштабируемая система Innova Modular, которая обеспечивает защиту критически важного оборудования; компактные трехфазные ИБП Innova RT II 33, предназначенные для защиты критически важного энергоемкого оборудования, серверных и компьютерных систем предприятий, промышленной автоматики, телекоммуникационного оборудования; ИБП Innova RT 33 – устройства этого класса служат для защиты критически важного энергоемкого оборудования в больницах, ЦОД, на производстве. ИБП позволяют добавить в конфигурацию дополнительные батарейные шкафы для оптимизации времени работы под нужды заказчика.

Фото предоставлены пресс-службой бренда Ippon

После официальной части мероприятия гости переместились на праздничный ужин в ресторан Backstage, в ТЦ «Крокус Сити Холл», где стали свидетелями зрелищного тесла-шоу. Лучшие бармены Москвы представили невероятное бармен-шоу и создали авторские коктейли для гостей. Приятный вечер сопровождала эстрадная певица Кристина Вихрова, лауреат международных конкурсов.