Открыта регистрация на ежегодную конференцию Digital Brand Day

Началась регистрация на шестой Digital Brand Day 2023

Началась регистрация на шестой Digital Brand Day 2023, посвященный инновационным решениям и актуальным вопросам в сфере цифровых маркетинговых и рекламных коммуникаций.

Digital Brand Day — профессиональная бизнес-конференция, которая является продолжением ежегодного события «День Бренда». 21 апреля мероприятие пройдет в закрытом офлайн-формате. Регистрация на конференцию открыта, на официальном сайте Digital Brand Day доступна форма для подачи заявки.

В 2023 году главная тема мероприятия посвящена осмыслению процесса трансформации классической модели «Product. Price. Place. Promotion» (продукты, цена, площадка, продвижение). Происходящие тектонические изменения в индустрии и обновления в digital-процессах повлияли на современную интерпретацию маркетинг-микса. Сегодня ее уже невозможно представить без элемента «Performance», так как он оказывает огромное влияние на построение коммуникаций бренда в цифровой среде. «Product. Place. Performance. Promotion» — новая модель и ключевая тема пленарной сессии.

В тематической программе Digital Brand Day 2023 запланированы дискуссии с участием экспертов индустрии. Будут рассмотрены вопросы, которые волнуют российских маркетологов сегодня:

- как эффективно организовать процесс создания продуктов, брендов и рекламы в современных реалиях;

- как преодолеть «потребительский остракизм» и стать ближе к своей ЦА не только физически, но и эмоционально;

- как увеличить эффект от рекламных коммуникаций в цифровом пространстве;

- какие тренды и тенденции формируются в performance-маркетинге и будут воплощены в 2023 году.

Спикерами конференции выступят более сотни экспертов рекламного бизнеса. Список выступающих можно посмотреть на сайте мероприятия.

Традиционно гостей мероприятия ждут самые последние кейсы, реализованные в течение последних месяцев в различных сегментах digital-среды, а также премьеры новых продуктовых и технологических решений.

Конференция пройдет 21 апреля на территории «Цифрового делового пространства» (ЦДП) по адресу: г. Москва, улица Покровка, дом 47 (м. «Чистые пруды»).

Подробная информация представлена на официальном сайте конференции.