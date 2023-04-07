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Общество7 апреля 2023 10:35

Открыта регистрация на ежегодную конференцию Digital Brand Day

Началась регистрация на шестой Digital Brand Day 2023
Началась регистрация на шестой Digital Brand Day 2023

Началась регистрация на шестой Digital Brand Day 2023

Началась регистрация на шестой Digital Brand Day 2023, посвященный инновационным решениям и актуальным вопросам в сфере цифровых маркетинговых и рекламных коммуникаций.

Digital Brand Day — профессиональная бизнес-конференция, которая является продолжением ежегодного события «День Бренда». 21 апреля мероприятие пройдет в закрытом офлайн-формате. Регистрация на конференцию открыта, на официальном сайте Digital Brand Day доступна форма для подачи заявки.

В 2023 году главная тема мероприятия посвящена осмыслению процесса трансформации классической модели «Product. Price. Place. Promotion» (продукты, цена, площадка, продвижение). Происходящие тектонические изменения в индустрии и обновления в digital-процессах повлияли на современную интерпретацию маркетинг-микса. Сегодня ее уже невозможно представить без элемента «Performance», так как он оказывает огромное влияние на построение коммуникаций бренда в цифровой среде. «Product. Place. Performance. Promotion» — новая модель и ключевая тема пленарной сессии.

В тематической программе Digital Brand Day 2023 запланированы дискуссии с участием экспертов индустрии. Будут рассмотрены вопросы, которые волнуют российских маркетологов сегодня:

- как эффективно организовать процесс создания продуктов, брендов и рекламы в современных реалиях;

- как преодолеть «потребительский остракизм» и стать ближе к своей ЦА не только физически, но и эмоционально;

- как увеличить эффект от рекламных коммуникаций в цифровом пространстве;

- какие тренды и тенденции формируются в performance-маркетинге и будут воплощены в 2023 году.

Спикерами конференции выступят более сотни экспертов рекламного бизнеса. Список выступающих можно посмотреть на сайте мероприятия.

Традиционно гостей мероприятия ждут самые последние кейсы, реализованные в течение последних месяцев в различных сегментах digital-среды, а также премьеры новых продуктовых и технологических решений.

Конференция пройдет 21 апреля на территории «Цифрового делового пространства» (ЦДП) по адресу: г. Москва, улица Покровка, дом 47 (м. «Чистые пруды»).

Подробная информация представлена на официальном сайте конференции.

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