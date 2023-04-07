День рождения сына или коронация Карла III: Принц Гарри и Меган Маркл выдвинули условия Букингемскому дворцу

У поклонников английской короны остался месяц до исторического события - дня коронации Карла III. Фото: REUTERS

У поклонников английской короны остался месяц до исторического события - дня коронации Карла III. 6 мая 74-летний сын Елизаветы II наконец-то воцарится на британском престоле. Уже разослано около двух тысяч приглашений, для которых был разработан уникальный дизайн.

Сама церемония будет достаточно короткой и обойдется казне дешевле, чем торжества прошлых лет. Карл III откажется от традиционных шелковых чулок и бриджей в пользу военного мундира.

Разумеется, взоры зрителей по всему миру будут прикованы к балкону Букингемского дворца, на котором появится королевская семья. Уже понятно, что помимо Карла III и королевы Камиллы, там будут присутствовать наследник английской короны, принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон и детьми Джорджем, Шарлоттой и Луи. К слову, Джорджу организаторы церемонии отвели особую роль - на коронации в Вестминстерском аббатстве он будет одним из четырех почетных королевских пажей. А компанию ему составят трое внуков Камиллы.

Также рядом с новым королем будет находиться его сестра принцесса Анна с мужем Тимом Лоуренсом, младший брат принц Эдуард с женой, а также многочисленные племянники. По всей видимости, публика не увидит неугодного принца Эндрю, который из-за секс-скандала с миллиардером Джеффри Эпштейном до сих пор остается изгоем как в семье, так и британском обществе.

До сих пор остается загадкой: прибудут ли на коронацию принц Гарри и Меган Маркл. По данным Sky News, герцоги Сассекские, с большой долей вероятности, не появятся на семейном торжестве. Они пожелали во время официальных мероприятий, которые будут проходить у Букингемского дворца, исполнить песенку «Happy Birthday» в честь четырехлетия сына Арчи. Мальчик родился 6 мая 2019 года, то есть в день коронации ему исполнится 4 года.

- Они потребовали, чтобы они находились на балконе, - рассказала журналистам эксперт по королевской семье Анджела Левин. - С одной стороны, они сказали это по-доброму, что хотят быть участниками такого важного интимного момента для их семьи. С другой стороны, они требуют, чтобы они присутствовали на балконе дворца вместе с детьми (у Гарри и Меган их двое - Арчи и Лилибет). А также перед началом торжеств они хотят, чтобы им принесли извинения, и чтобы во время государственного мероприятия — не семейного — был момент, когда они смогут спеть «С Днем Рождения, Арчи». Ничего из этого не сработало, поэтому их там не будет.