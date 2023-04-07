Стал известен залог здоровья: брак, жиры и никакой «диет-колы»

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ЖИР ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ

Жиры помогают нам похудеть. И речь идет не о кето-диете, при которой идет большая нагрузка на организм жирами животного происхождения, а о другом. Налегать полезно на жиры наиболее ценные, противовоспалительные, и к тому же способные сбалансировать неприятные для талии эффекты углеводов. Эти полезные жиры известны как «омеги», а в аспекте похудения нам особенно нужна Омега-3.

Врачи-диетологи присмотрелись к тому, как Омега-3 помогает людям с избыточным весом сбрасывать лишние килограммы (конечно, при условии, что они соблюдали прописанную для них диетическую систему питания). Оказалось, что при добавлении Омега-3 в рацион жир с талии уходил куда проворнее, чем без БАДа.

Еще одним полезным эффектом Омега-3, который заметили диетологи, стало то, что она помогает людям сохранять в старости мышечную массу, а значит, - быть активными.

БРАК КАК ЛЕКАРСТВО

Ученые доказали, что люди, которые живут в браке или с постоянным партнером, имеют более низкий уровень сахара в крови и меньше шансов заработать диабет второго типа. У тех, кто жил вместе со своей второй половинкой долгое время, уровень сахара в крови в среднем был на 21% ниже, чем у одиночек, разведенных или тех, кто потерял близкого человека. Причем это работает как для мужчин, так и для женщин.

Другой факт в пользу долгосрочных отношений. Кардиологи понаблюдали за своими пациентами и отметили такую тенденцию: семейные мужчины старше 45 лет в 2,2 раза реже умирали от сердечной недостаточности, чем заядлые холостяки. Оказалось, что за регулярными визитами супруга к врачу, за соблюдением режима питания дома и на работе и расписания физических нагрузок, за дневником приема лекарств и самонаблюдений, - за всеми полезным навыкам мужа-сердечника стояла жена. Именно благоверная обучала мужа навыкам саморегуляции и поддержания здоровья, да так, что навык этот у мужчины сохранялся и в случае развода.

ДИЕТА ПРОТИВ ДЕПРЕССИИ

Врачи присмотрелись к рациону молодых спортсменов, и оказалось, что диета, насыщенная белками, снижает симптомы депрессии. Правда, и тут нужна мера. Мясо, яйца, сыры, безусловно, могут обеспечить организм высококачественным белком, но и калорийность таких продуктов тоже немаленькая. Так что, без физической активности при пониженном настроении точно не обойтись. А в качестве богатой белком пищи, но с меньшим количеством калорий, можно использовать рыбу, морепродукты, а также растительные продукты. К примеру, фасоль (содержит 25% белка, степень усвоения - до 80%) и другие бобовые, орехи и овощи.

ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ - НЕСЛАДКАЯ

Международная команда медиков нашла доказательства того, что частое употребление напитков и блюд с добавлением подсластителя эритритола (другое название эритрол) с нулевой калорийностью может приводить к образованию тромбов и повышать риск сердечно-сосудистых катастроф. Эритрол – вещество природное, есть, например, в грушах, в винограде. Синтезированный эритрол часто используют в пищевом производстве, чтобы придать вкус низкокалорийным и низкоуглеводным продуктам. Основным бонусом этого заменителя сахара считается тот факт, что он не повышает уровень глюкозы в крови, однако оказалось, что всего ничего - 30 грамм (одна банка «диетической» газировки с нулем калорий или ведерко «легкого»-мороженого) способны повысить базовые уровни эритрола в крови в тысячи раз и спровоцировать образование тромбов.

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