Сто и один завтрак на любой вкус

После прочтения книги «Доброе утро, страны!», вышедшей в издательском доме «Комсомольская правда», утренний прием пищи никогда больше не будет прежним

Завтрак, безусловно, - едва ли не самый главный прием пищи. Это своеобразный священный ритуал. Именно за завтраком больше шансов собрать всю семью, пообщаться и настроиться на новый день. А чтобы настрой был правильным, таким же должен быть и сам завтрак.

Ученые тоже считают, что завтрак необходим. Ведь отказ от утреннего приема пищи - одна из причин глобального ожирения. По статистике, метаболизм тех, кто завтракает ежедневно, на 3 - 4 процента быстрее, чем у среднестатистического человека. А у тех, кто отказывает себе в этом удовольствии, - на 5 - 6 процентов медленнее среднего показателя. Одним словом, завтраки полезны, а разнообразные и полезные завтраки творят чудеса!

Книга «Доброе утро, страны! 100 и 1 рецепт для вкусных завтраков» Венеры и Сергея Осепчук научит, как готовить множество вкусных завтраков и вместе с этим стать чуточку счастливее.

Венера Осепчук - популярный блогер с десятками тысяч подписчиков и автор кулинарных бестселлеров, посвященных самым разным блюдам. Книгу про завтраки Венера написала в тандеме со своим мужем Сергеем, также отличным кулинаром и блогером, и посвятила ее целиком и полностью завтракам. Кстати, название книги - это как раз фирменное приветствие Сергея. Именно так он здоровается с подписчиками блога.

Ну кто из хозяек не ломал голову над тем, чем же покормить утром семью? Яйца, каши, бутерброды - на этом у большинства людей фантазия исчерпывается. Но только не у Венеры! Она способна каждый день удивлять и впечатлять, с ее рецептами уж точно доброе утро будет у всех. В книгу вошли 100 и 1 рецепт!

Кстати, основой для книги стал… челлендж, или, по-другому, вызов, испытание. Венера объявила, что целый месяц будет готовить завтраки из яиц и при этом, ни разу не повторится! И, надо сказать, с блеском это испытание выдержала.

В книге Венеры и Сергея семь разделов, посвященных основным группам завтраков. Конечно, речь пойдет об омлетах и яичнице, о кашах, гренках и так далее. Но не ждите, что здесь будет что-то тривиальное. Отнюдь! Венера не боится смелых экспериментов и неожиданных ингредиентов в привычных блюдах. Как вам, к примеру, глазунья с баклажанами? Или картофельная пицца с глазуньей? А яйцо, запеченное в сливках с сыром?

По рецепту Венеры можно научиться готовить вкусные каши, в том числе идеальную манку. Очень простая в приготовлении, она требует некоторой сноровки от хозяйки. Комочки? Забыть про это поможет ноу-хау от автора.

Даже привычная миллионам овсянка получается шедевральной, если подавать ее с бананово-карамельным топингом. Уж совсем королевским блюдом выглядит каша из булгура с тыквой, курагой и яблоками.

В финальной главе речь пойдет о приятных закусках, которые украсят любую трапезу. Здесь есть паштеты из рыбы, мяса и печени, а также из авокадо и творожного сыра, салаты, запеченные в духовке помидоры и большой ассортимент вафель.

Читателей ждет немало ярких сочетаний продуктов, а также кулинарных открытий и секретов, с которыми готовка превратится в одно сплошное удовольствие.

Говорят, в магазин не следует ходить голодным, дабы не купить массу ненужных продуктов. С книгой Венеры и Сергея «Доброе утро, страны!» абсолютно другая тактика. Обязательно почитайте ее натощак. Тогда в вас проснется огромное желание и потенциал приготовить все и сразу.