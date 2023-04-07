Превратившийся в кочевника комик Слава Комиссаренко был отвергнут Европой и получил визу в США

Комик Слава Комиссаренко

Мы уже писали о том, что шоу Stand Up вернулось на ТНТ с большими потерями. Осудившие спецоперацию или промолчавшие комики расторгли отношения с телеканалом и попробовали запустить сольные или аффилированные с Comedy Club Production. Некоторые попросту сбежали.

Как, например, Слава Комиссаренко — гражданин республики Беларусь, который долго работал в России, отлично зарабатывал, много шутил про Александра Лукашенко (хоть и подчеркивал, что сам «вне политики») и скрывался от правосудия родной страны, где обвиняется в клевете на главу государства. Однако теперь по понятным причинам и в России он жить не смог. Слава начал скитаться по городам и весям.

Во время одного из выступлений в Польше его чуть не хватил кондратий, когда один из зрителей решил приколоться и командным голосом зачитал: «Комиссаренко Вячеслав Сергеевич 1985 года рождения, гражданин Республики Беларусь, вы обвиняетесь в экстремизме Первомайским районным отделом КГБ в городе Минске. Вы будете задержаны». Комик побелел, но потом понял, что это шутка и долго пытался прийти в себя. Так теперь выглядит его жизнь.

В итоге в новом видеоблоге Комиссаренко, сидя в Стамбуле, признался, что получил вид на жительство в США — так называемую talent visa, которую выдают творчески перспективным гражданам. По ней можно жить в Америке. Для того, чтобы получить визу, артист собрал фолиант из 600 страниц своих творческих достижений (выраженных в коммерческих показателях и положительных отзывах от рекламодателей).

При этом беглец сообщил, что пытался устроиться в Европе, но везде оказался не нужен, будто персонаж романа «Бег».

- У меня не получилось с документами ни в Польше, ни в Испании, ни в Германии, получилось только в Турции, но через три месяца заканчивается ВНЖ, а новый не выдают, - с прискорбием отметил он. - Немецкий консул отказал мне в визе, потому что он считает, что ехать в Россию мне безопасно. В Испании мне не дали легализовать средства, потому что это, видимо, грязные бабки за грязные шутки.

Оформить документы также не получалось, потому что получить справку об отсутствии судимости Комиссаренко никак не мог. Комик признался, что в определенный момент осознал, что единственный вариант жить полноценной жизнью — ехать на родину и «сдаваться», но это он так и не решился.