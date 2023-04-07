Минобороны России уничтожило за сутки два склада ВСУ с боеприпасами

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил на прошедшем брифинге потери ВСУ за минувшие сутки: на Купянском направлении уничтожено до 30 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском свыше 50, на Донецком около 260, на Южно-Донецком и Запорожском до 20, на Херсонском до 14.

В этих боях наши воины уничтожили более 374 наемников киевского режима, а также десятки танков, бронемашин, самоходок, гаубиц ВСУ, в том числе западного производства.

Также нашей оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией сожжены два склада боеприпасов ВСУ, командно-наблюдательный пункт подразделения 126-й бригады территориальной обороны, нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 102 районах.

Генерал-лейтенант отметил подразделения противовоздушной обороны, что за сутки перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и 11 украинских беспилотников.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В ходе рабочей поездки в Ростов-на-Дону директор Федеральной службы войск национальной гвардии России генерал армии Виктор Золотов вручил орден Жукова Южному округу Росгвардии.

Глава ведомства счел символичным то, что имя одного из величайших полководцев современности – маршала Георгия Константиновича Жукова – стало неотъемлемой частью наименования Южного округа Росгвардии.

«Особенно сейчас, когда Россия снова отстаивает не только свою государственную самостоятельность, но и базовые ценности всего человечества», - подчеркнул Золотов в обращении к личному составу.

Отметивший в январе этого года 30-летие со дня образования, Южный округ Росгвардии награжден Указом Президента Российской Федерации от 26.12.2022 г. за мужество и самоотверженность, проявленные росгвардейцами этого объединения в ходе выполнения служебно-боевых задач, и за высокие показатели в боевой подготовке.

Кульминацией торжества стало открытие памятника военнослужащим и сотрудникам оперативно-территориального объединения Росгвардии. Монументальную композицию, в центре которой установлена скульптура воина-росгвардейца с чашей Вечного огня, на территории управления округом открыли генерал армии Виктор Золотов и генерал-полковник Игорь Турченюк и губернатор Ростовской области Василий Голубев. Присутствующие почтили минутой молчания память павших боевых товарищей и возложили цветы к подножию нового памятника.

Директору Росгвардии и гостям показали иностранную трофейную технику и вооружение, изъятое в ходе спецоперации.

В завершение торжественной церемонии генерал армии Золотов вручил росгвардейцам, отличившимся при выполнении служебно-боевых задач, государственные награды. Командующий Южным округом Росгвардии генерал-полковник Игорь Турченюк удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени, командующий Северо-Кавказским округом генерал-полковник Сергей Захаров и командующий Уральским округом генерал-полковник Сергей Бойко – орденов Александра Невского. Среди наград, которыми отмечены военнослужащие и сотрудники Росгвардии, - орден Мужества и медали.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

406 - самолетов.

228 - вертолетов.

3695 - беспилотных летательных аппаратов.

415 - зенитных ракетных комплексов.

8563 - танка и других боевых бронированных машин.

1078 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4525 - орудий полевой артиллерии и минометов.

9334 - единицы специальной военной автомобильной техники.