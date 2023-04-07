Дмитрий Песков: На учениях в Арктике работа идет повседневная, рутинная

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 7 мая, журналист «Комсомольской Правды»предложил официальному представителю Кремля обсудить арктическую тему.

И - вот почему…

…- Дмитрий Сергеевич, я сейчас в Салехарде. Здесь генерал-лейтенант Александр Куренков, глава МЧС, проводит грандиозные учения. Десятки тысяч людей задействованы по всей нашей Арктике. (Не только специалисты, но и местное население.) Впервые такое... Плюс - завершилась беспрецедентная Арктическая экспедиция МЧС. Как это грандиозное событие могут оценить в Кремле? И еще… Я помню, давным-давно уже приезжал сюда, в Арктику, с Владимиром Владимировичем. Не собирается ли президент в ближайшее время посетить этот очень интересный, хотя и пока холодный регион?

На учениях в Арктике работа идет повседневная, рутинная, - сказал Песков. - Это - работа нашего министерства по чрезвычайным ситуациям.

Наша спасательная служба - одна из самых передовых в мире, она продолжает совершенствование, развитие. И, конечно, это весьма и весьма отрадно.

Ответил официальный представитель Кремля и на вторую часть моего вопроса:

- В ближайших планах президента посещение Арктики пока не предусмотрено.

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