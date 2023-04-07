Уехавшую из России Аллу Пугачеву могут лишить ее главных хитов

Если Илья Резник послушает совет адвоката, Алла Пугачева может лишиться своих знаменитых шлягеров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поэт-песенник Илья Резник, который на днях отметил 85-летний юбилей, оказался в бедственном положении. Один из самых именитых авторов на эстраде, создавший десятки хитов для Эдиты Пьехи, Аллы Пугачевой, Лаймы Вайкуле, Кристины Орбакайте, Наташи Королевой, Валерия Леонтьева и многих других, лишился значительной части авторских отчислений из-за отъезда артистов. Так, Пугачева осела в Израиле, Леонтьев - в США, Вайкуле - в Латвии.

- Сейчас стало труднее, - признался Резник на своем юбилейном концерте. - Рухнули авторские отчисления из-за Пугачевой, Вайкуле, Гвердцители, Леонтьева. Они же все исчезли. А поэтому их песни, созданные на мои стихи, перестали крутить на радио и телеканалах. Приходится взывать к спонсорам, потому что очень тяжело...

Между тем, эксперты уверены, что поэт-песенник и без спонсоров может исправить ситуацию с авторскими платежами, вдохнув в свои хиты новую жизнь.

- Снижение доходов в данном случае может считаться упущенной выгодой, и Резник не должен страдать из-за третьих лиц, чьи действия привели к таким последствиям, - поделился с KP.RU звездный адвокат Андрей Алешкин. - Сомневаюсь, что мэтр будет судиться с Пугачевой или другими артистами, в репертуаре которых есть его песни, и с которыми он много лет приятельствует. А значит, в этом случае оптимально провести процедуру очистки прав и отдать хиты другим звездам, тем самым хотя бы частично компенсировав потери.

По словам адвоката, существует два этапа очистки прав. Первый - переговоры с правообладателями, второй - подготовка и заключение контракта. И такая практика, на самом деле, не редкость: например, продюсер и композитор Максим Фадеев забрал права на песни сразу у нескольких своих подопечных.

- Права на песни можно перепродать другим артистам, которые находятся в России. Это нормальная практика: многие звезды сейчас перепевают хиты прошлых лет. Благодаря этому они не только звучат, но и приносят доходы авторам, - добавил Алешкин.

Если Илья Резник послушает совет адвоката, Алла Пугачева может лишиться своих знаменитых шлягеров - "Без меня", "Делу время", "Звездное лето", "Старинные часы", "Три счастливых дня" и др. А Лайма Вайкуле и Валерий Леонтьев, к примеру, больше не смогут исполнять нетленный "Вернисаж".