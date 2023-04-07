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Звезды7 апреля 2023 13:00

Уехавшую из России Аллу Пугачеву могут лишить ее главных хитов

Пострадавший из-за отъезда Пугачевой Илья Резник вправе передать права на ее песни другим звездам
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
Если Илья Резник послушает совет адвоката, Алла Пугачева может лишиться своих знаменитых шлягеров

Если Илья Резник послушает совет адвоката, Алла Пугачева может лишиться своих знаменитых шлягеров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поэт-песенник Илья Резник, который на днях отметил 85-летний юбилей, оказался в бедственном положении. Один из самых именитых авторов на эстраде, создавший десятки хитов для Эдиты Пьехи, Аллы Пугачевой, Лаймы Вайкуле, Кристины Орбакайте, Наташи Королевой, Валерия Леонтьева и многих других, лишился значительной части авторских отчислений из-за отъезда артистов. Так, Пугачева осела в Израиле, Леонтьев - в США, Вайкуле - в Латвии.

- Сейчас стало труднее, - признался Резник на своем юбилейном концерте. - Рухнули авторские отчисления из-за Пугачевой, Вайкуле, Гвердцители, Леонтьева. Они же все исчезли. А поэтому их песни, созданные на мои стихи, перестали крутить на радио и телеканалах. Приходится взывать к спонсорам, потому что очень тяжело...

Между тем, эксперты уверены, что поэт-песенник и без спонсоров может исправить ситуацию с авторскими платежами, вдохнув в свои хиты новую жизнь.

- Снижение доходов в данном случае может считаться упущенной выгодой, и Резник не должен страдать из-за третьих лиц, чьи действия привели к таким последствиям, - поделился с KP.RU звездный адвокат Андрей Алешкин. - Сомневаюсь, что мэтр будет судиться с Пугачевой или другими артистами, в репертуаре которых есть его песни, и с которыми он много лет приятельствует. А значит, в этом случае оптимально провести процедуру очистки прав и отдать хиты другим звездам, тем самым хотя бы частично компенсировав потери.

По словам адвоката, существует два этапа очистки прав. Первый - переговоры с правообладателями, второй - подготовка и заключение контракта. И такая практика, на самом деле, не редкость: например, продюсер и композитор Максим Фадеев забрал права на песни сразу у нескольких своих подопечных.

- Права на песни можно перепродать другим артистам, которые находятся в России. Это нормальная практика: многие звезды сейчас перепевают хиты прошлых лет. Благодаря этому они не только звучат, но и приносят доходы авторам, - добавил Алешкин.

Если Илья Резник послушает совет адвоката, Алла Пугачева может лишиться своих знаменитых шлягеров - "Без меня", "Делу время", "Звездное лето", "Старинные часы", "Три счастливых дня" и др. А Лайма Вайкуле и Валерий Леонтьев, к примеру, больше не смогут исполнять нетленный "Вернисаж".

Шоу-бизнесЗвезды: деньгиАлла Пугачева: досье KP.RU