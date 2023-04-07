Где-то сейчас смеется Шакира: Любовница Жерара Пике изменила ему с бывшим тренером «Барселоны»

Шакира и Жерар Пике расстались в прошлом году. Фото: EAST NEWS

Шакира и Жерар Пике со скандалом расстались в прошлом году. Певица обвинила гражданского мужа в том, что он обманул ее с другой женщиной. Поклонники колумбийской дивы предполагали, что Жерару в итоге может прилететь бумеранг за измену, но даже не думали, что это случится так скоро. Как сообщили испанские СМИ, новая избранница Пике Клара Чиа изменила ему с бывшим тренером футбольного клуба «Барселона» Хосепом Гвардиолой.

По данным испанского издания El Comercio, Хосеп Гвардиола был знаком с 23-летней Кларой Чиа давно - его дети учились с ней в одной школе. Якобы между тренером и девушкой Пике промелькнула искра, и Клара не смогла устоять.

По слухам, новая избранница Пике Клара Чиа изменила ему с бывшим тренером футбольного клуба «Барселона» Хосепом Гвардиолой. Фото: соцсети.

Сам Пике эти слухи пока не комментирует. А вот бывшая жена футболиста наверняка им порадовалась. На днях Шакира вместе с сыновьями от спортсмена Миланом и Сашей улетела в США. Артистка покинула Барселону после того, как отец Жерара Пике вручил ей уведомление о выселении из дома, где она все последние годы жила с футболистом. Ранее испанские СМИ рассказали, что певица подралась с мамой Пике, которая знала об изменах сына и покрывала его.

Чтобы уехать с сыновьями в США, Шакире пришлось выложить экс-возлюбленному кругленькую сумму. Поскольку певица жила в Испании только из-за Пике, после разрыва с ним она решила увезти сыновей в США. Но спортсмен высказался против. Из-за напряженного графика он не может позволить себе частые перелеты за океан. Экс-защитник «Барселоны» согласился на то, чтобы его бывшая спутница жизни перевезла их общих детей в Америку, однако выдвинул два условия. Футболист потребовал, чтобы Шакира погасила его долг в 400 тысяч евро и ежегодно оплачивала пять перелетов из Испании в США и обратно первым классом, чтобы он мог видеться с сыновьями.

Шакира и Жерар встречались с 2011 года. Они познакомились весной 2010 года, когда Пике появился в клипе певицы Waka Waka, официальной песне Чемпионата мира по футболу-2010. В начале их романа многие не верили, что пара, разница в возрасте у которой составляет 10 лет, продержится вместе так долго и даже родит двоих детей. И тем не менее, они прожили вместе восемь лет.