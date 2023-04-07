«Жуткая пятерка»: россияне назвали пять самых пугающих медицинских процедур

На вопрос, чего конкретно боятся пациенты при визите к врачу, больше половины опрошенных развели руками: сами точно не знаем. Страшно и все Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Каждый третий житель нашей страны боится обращаться к врачам. Такую картину показало социологическое исследование, приуроченное ко Всемирному дню здоровья, 7 апреля. Репрезентативный опрос среди 1222 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах России провели «Росгосстрах» и банк «Открытие».

Положа руку на сердце, пациенты признались: тяжелее всего дается визит к стоматологам. Поход к ним пугает 21% опрошенных. Причем, если говорить о причинах страха, то в данном случае, скорее, это космическая цена лечения зубов (подробнее см. ниже). На втором месте боязнь идти к онкологу (20% участников опроса). Это объяснимо: рак считают самым страшным заболеванием абсолютное большинство людей. Хотя, сами онкологи не перестают уверять: если пациент регулярно проверяется и болезнь «поймана» на ранней стадии, то шансы успешного лечения сегодня очень высоки. Однако страх-то и мешает проходить профилактические обследования.

Дальше по степени убывания пациентов пугают: травматологи (8%), хирурги и гинекологи (по 6%).

ПЯТЬ САМЫХ ПУГАЮЩИХ ПРОЦЕДУР

На вопрос, чего конкретно боятся пациенты при визите к врачу, больше половины опрошенных развели руками: сами точно не знаем. Страшно и все. Еще 16% переживают, что узнают об опасном диагнозе и его последствиях: тяжелое лечение, ухудшение качества жизни. Наконец, каждый десятый участник опроса заявил, что сильнее всего его пугает цена лечения.

А вот, как выглядит топ-5 самых жутких медпроцедур в представлении пациентов:

- хирургические операции (24%),

- стоматологические процедуры (19%),

- гинекологические и урологические манипуляции (17%),

- общий наркоз (16%),

- гастроскопия (11%).

Любопытно, что в топ лидеров не попала, например, колоноскопия. Специалисты связывают это с тем, что в представлении российских пациентов эта процедура нужна очень редко, только в самых крайних случаях. Поэтому большинство вообще не задумывается, что она может понадобиться в течение жизни. Однако онкологи напоминают: рак кишечника входит в число наиболее распространенных в старшем возрасте. Поэтому нужно регулярно проходить тесты в рамках диспансеризации. Начиная с 40-ка лет, раз в два года проводится исследование содержимого кишечника на скрытую кровь (анализ биоматериала). С 64 до 75 лет такой тест надо делать ежегодно. При положительном результате назначается колоноскопия, чтобы исключить злокачественные опухоли кишечника.

КАК ПЕРЕСТАТЬ БОЯТЬСЯ И НАЧАТЬ ЛЕЧИТЬСЯ

Чуть меньше половины (42%) из тех, кто боится врачей, признались, что из-за страха оттягивали поход к доктору. Почти треть (28%) ждали, что «пройдет само». В итоге многие люди идут лечиться, когда болезнь уже разгулялась по полной программе и начались осложнения. Бороться с ними гораздо сложнее и дороже.

Что помогло бы вам снизить стресс и боязнь визита к врачу? - поинтересовались организаторы социологического исследования. Самые популярные ответы были такими:

- уверенность, что медицинская процедура пройдет быстро и безболезненно - 25%;

- дружелюбная атмосфера и улыбчивость врача - 21%;

- если бы доктор пояснял каждый шаг лечения - 15%.

При этом 64% опрошенных заявили, что в идеале врач любой специальности должен применять психологические приемы. В частности, пытаться успокоить или ободрить пациента.

КСТАТИ

А еще россияне назвали три причины, которые наиболее часто мешают им полноценно обследоваться и лечиться (можно было давать более одного варианта ответа). Это:

- неудобное время посещения врача - 45%,

- сложности с записью к узкому специалисту - 30%,

- плохой сервис в районной поликлинике - 27%.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Страх возникает из-за неуверенности, что проблема со здоровьем будет решена

- Боязнь обращаться к врачу вызвана прежде всего неуверенностью пациентов, что их проблема со здоровьем будет решена. Люди переживают: я узнаю о «страшном» диагнозе, а лечение окажется недоступно. Или оно будет очень тяжелым, снижающим качество жизни, - говорит директор Института экономики здравоохранения Лариса Попович.

Глобально в сложившейся ситуации виновата не плохая медицина, а недоработки в системе организации здравоохранения, считает эксперт.

- Оставшись один на один со сложным диагнозом, человек зачастую не знает, что ему делать. Поэтому многие предпочитают не узнавать о недуге до последнего. Чтобы у людей не было растерянности и страха, нужны персональные помощники, которые будут все разъяснять, направлять, консультировать. В целом у нас сейчас очень неплохие медицинские технологии. Но не хватает доступной информации о них и о том, как получить высокотехнологичную медпомощь.

Второй пугающий момент - цена лечения. «По сути, люди боятся непосильных расходов на лекарства при амбулаторном лечении (в больницах по закону медикаменты полагаются бесплатно. - Ред.). Для решения этой проблемы многие страны, даже не с самым большим бюджетом на здравоохранение, вводят лекарственное страхование, — поясняет Лариса Попович. - При таком подходе пациентам компенсируются все расходы или их часть, если препараты назначены лечащим врачом».

Только вот потянет ли наше здравоохранение дополнительные траты - на персональных помощников для больных, оплату лекарств?

- На самом деле, система здравоохранения и бюджет в целом выиграют. Сегодня из-за несвоевременного обращения к врачам и несоблюдения их рекомендаций (в том числе из-за отсутствия возможности покупать лекарства. - Ред.) требуются огромные средства на лечение тяжелых осложнений, на льготы и выплаты людям, ставшим инвалидами из-за болезни. Эти расходы гораздо выше, чем финансирование, необходимое для введения лекарственного страхования и института консультантов-помощников пациентов. Кстати, такой опыт уже появляется у нас в стране. Например, Москва сейчас проводит эксперимент по прикреплению социальных помощников к людям с онкологическими диагнозами.