Горячая Ходченкова станцевала у пилона

Светлана Ходченкова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Светлана Ходченкова знает, как поднять настроение подписчикам в соцсетях и собрать максимальное число «лайков». 40-летняя актриса опубликовала на своей странице фотографию, снятую во время танца у пилона. Кадр сделан в танцевальной студии, пока Светлана соблазнительно двигалась у шеста.

На фото Ходченкова, эффектно откинув голову назад, держится рукой за пилон. Актриса позирует в облегающем черном платье с высокими разрезами на бедрах. Образ дополнили наколенники и стрипы.

«Огонь, Света», «Прекрасный снимок», «Самая красивая звезда», - пишут поклонники в комментариях под фото.

Кадр сделан в танцевальной студии, пока Светлана соблазнительно двигалась у шеста. Фото: соцсети.

Танцы на пилоне Светлана освоила несколько лет назад для роли, когда снималась в фильме «Воин». После премьеры картины в 2015 году актриса не оставила пол дэнс: акробатические упражнения на шесте увлекли ее настолько, что она продолжает тренироваться до сих пор. Это занятие требует невероятной физической подготовки. В одном из интервью Ходченкова рассказывала, что на первых занятиях она стирала руки в кровь.

- Танцы на пилоне - это ужасно тяжело физически. Невероятно сильные руки надо иметь! – призналась актриса. - Пришла, помню, с настроением: «Где наша не пропадала». Волновалась в основном по поводу степени одетости-раздетости впоследствии в кадре. И в первые же пять минут первой же репетиции стерла в кровь руки! Пришлось надеть перчатки. Поначалу болело все. Но руки - вообще что-то страшное. Когда пришла на второй урок, несмотря на перчатки, было полное ощущение, что хватаешься за раскаленное железо... Приходилось делать перерывы между тренировками, чтобы немного унять боль.

Светлана Ходченкова считается одной из самых закрытых от публики актрис. Белокурая красавица не спешит афишировать свои отношения, хотя внимательным подписчикам ее соцсетей совершенно очевидно: она уже давно не одна. Говорят, сердце артистки покорил богатый бизнесмен с Ямала Павел Манченко. Как и Светлана, он владеет шикарными апартаментами на 71-м этаже в «Москва-Сити». Так что Павел – сосед Ходченковой по дому. Видимо, где-то в лифте между ними и проскочила искра.