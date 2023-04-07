Сергей Лавров: Россия будет работать вне рамок зерновой сделки, если Запад не проявит конструктив

Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу во время встречи в Анкаре Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова традиционно вызывает огромный интерес в турецком обществе: на этот раз количество журналистов снова зашкаливало, а многие, включая представителей китайских и японских информационных агентств, приехали в Анкару даже из Стамбула. Примечательно, что турецкие журналисты, славящиеся особенностью любое общение со своими политиками превращать в междусобойчик по местной повестке, на этот раз больше обращались к российскому министру, а вопросы преимущественно касались российско-украинского конфликта.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу – давний коллега и даже друг Лаврова: он называет нашего министра исключительно Сергеем и не жалеет позитивных эпитетов для его деятельности. Чавушоглу назвал долгие двухдневные переговоры в Анкаре полезными и продуктивными. Он искренне поблагодарил нашу страну за помощь в устранении последствий недавнего разрушительного землетрясении на юго-востоке Турции, а также за усилия российской стороны в решении региональных вопросов – в частности, по сирийской проблематике и нормализации отношений между Турцией и Арменией.

- Мы благодарим Сергея и российскую сторону за организацию четырехстороннего совещания в Москве по сирийской теме, — сказал Чавушоглу. - Понятно, что за одну встречу всех проблем не решить, но мы движемся вперёд и скоро будет известна дата и место проведения следующего заседания. Мы находимся на постоянной связи с Россией по процессу нормализации наших отношений с Арменией, а также по ситуации в Ливии. В прошлом году Турцию посетили 5,2 миллионов российских туристов, и мы надеемся, что в этом году их будет ещё больше.

Он с удовольствием напомнил, что 27 апреля ожидается завоз ядерного топлива на сооружаемую Росатомом на юге Турции АЭС «Аккую», строительству которой турецкие власти уделяют особенно большое внимание.

Лавров рассказал о газовом хабе, необходимость создания которого подтверждает нестабильная геополитическая ситуация в мире; об активном строительстве АЭС «Аккую», ввод в эксплуатацию которой упрочит энергетическую безопасности Турции; об обстоятельном обсуждении многих региональных проблем.

Говоря о Ливии, Южном Кавказе и палестино-израильском конфликте, который в последний дни снова разгорается, Сергей Лавров подчеркнул усилия России и Турции в урегулировании имеющихся проблем в этих регионах и не преминул отметить, что надеется, что «некоторые внерегиональные коллеги не будут мешать этим процессам».

Он приветствовал процесс нормализации турецко-армянских отношений и только после этого перешёл на интересующую всех тему украинского конфликта.

- Наши турецкие коллеги понимают истоки происходящего, — заверил Лавров. – Это деструктивная линия Запада во главе с Вашингтоном, озвученная ими задача нанесения России стратегического поражения на поле боя. Они пытаются, как сейчас принято говорить, «отменить страну», которая хочет проводить свою политику в соответствии с международными правилами. Они не скрывают, что после поражения России у них на очереди Китай и любая страна, которая будет довольствоваться собственными интересами, а не интересами США и других западных стран. Мы не раз говорили, что не отказываемся от переговоров. Но они могут быть только с учётом интересов России, которые мы долгие годы излагали в диалоге с западными коллегами. Но наши озабоченности были высокомерно проигнорированы со словами, что «всё что делает НАТО с Украиной, — не ваше дело». На фоне ежедневных заявлений из Киева, Вашингтона и Брюсселя о том, что нельзя прекращать войну, и на фоне противоречащих постулатов и призывов к РФ остановить войну и сесть за стол переговоров - это нечистоплотно.

Турецких журналистов интересовал вопрос сокращения российской стороной сроков зерновой сделки до 60 дней.

- На переговорах в Анкаре обсуждалось невыполнение условий пакетной зерновой сделки, — сказал Лавров. - РФ будет работать вне рамок зерновой сделки, если Запад не проявит конструктив, Турция и Катар к этому готовы.

Он раскрыл хитрую схему двуличного западного подхода к зерновой сделке:

- Запад не устаёт повторять что ни удобрения, ни зерно не подпадают под санкционные списки. В графе «санкции» зерно не фигурирует. Но фигурирует всё остальное – отключение российских банков от SWIFT, страховка и возможность заходить в порты… Поэтому фон дер Ляйен и прочие радетели повторяют, как заведённые, что продовольствие не под санкциями. Но вывезти его невозможно. Препоны на пути экспорта российской сельхозпродукции сохраняются и ужесточаются. Поэтому мы пошли на небольшое обострение и оставили только 60 дней. Если других сдвигов не будет, то будем думать, нужна ли нам эта сделка вообще.

Он добавил, что всего 3% от зерна, экспортируемого в рамках сделки, попадает нуждающимся странам.

- Российская часть соглашения вообще не выполняется. И наши турецкие друзья и (генсек ООН Антониу) Гутерриш адресуют призыв и требования западным странам, но всё тщетно. Остальное украинское зерно превратилось в коммерческий вывоз и по «коридору солидарности» идёт в страны Запада, причём для него сохраняются условия, максимально дискриминирующие местных производителей, которые уже выходят на протесты.

- Наш экспорт в нуждающиеся страны не пострадает, — заявил Лавров. - Если у них (на Западе) не будет желания работать по честному, то мы будем работать с Турцией и Катаром.

Со своей стороны Чавушоглу также признал проблемы с выполнением соглашения в части российских интересов и призвал западные страны к соблюдению договора.

- Вывоз зерна из украинских портов обеспечило стабильность цен на зерновом рынке. Турция получает из России и зерно, и удобрения, — сказал турецкий министр. - Но мы видим, что со стороны США и Великобритании никаких шагов по устранению преград не делается. Мы стараемся сделать всё, чтобы помочь решить этим проблемы.

Отвечая на вопрос о диверсии на газопроводе «Северный поток», Чавушоглу заявил о желании Турции её всестороннего расследования.

- Сколько бы мы ни имели газа в запасе, мы серьезно относимся к подобным вещам, - сказал он. – Этот инцидент должен вести независимый орган.

Последний вопрос был задан Лаврову в лоб: «Кто, по-вашему, выиграет президентские выборы в Турции 14 мая?»

- Вы меня ни с кем не путаете? – изумился он. – Такие вопросы можно задавать американцам. Это они громко отчетливо говорят, кто должен сделать какой выбор. То же самое делает и ЕС. А Россия никогда не вмешивается ни в выборы, ни в даже в дискуссии о них. Мы уважаем законодательства суверенных стран. Это дело каждой страны, в том числе такой развитой страны как Турция.

Мевлют Чавушоглу его полностью поддержал:

- Россия никогда не вмешивалась в наши выборы, мы никогда не видели от неё подобных намерений. Со стороны некоторых западных стран, к сожалению, такие намерения бывали, и мы даже вынуждены были удалять наблюдателей, превышавших свои полномочия. Выборы должны быть демократичными, но и наблюдатели должны быть объективными.

А закончил турецкий министр пресс-конференцию словами «большое спасибо», произнесенными по-русски.

По окончании пресс-конференции Лавров отправился на встречу с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.