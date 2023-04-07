Минобороны России: США рассматривают постсоветское пространство как плацдарм для подразделений НАТО

Брифинг начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова

В Минобороны России прошел брифинг начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США.

Публикуем главные открытия наших специалистов, что продолжают изучать попавшие в распоряжение военных документы.

КОВИД МУТИРОВАЛ НЕ СЛУЧАЙНО

- Представители регулирующих органов в различных странах лоббируют коммерческие интересы фармкомпаний в ущерб текущим стандартам безопасности и качества. Давая разрешение на использование препаратов без прохождения контрольных процедур, чиновники федеральных агентств впоследствии занимают ключевые должности в иностранных фармацевтических компаниях. В их числе – бывшие сотрудники Управления по надзору за качеством продуктов и медикаментов министерства здравоохранения США: Марк Мак Клелан, действующий член совета директоров компании «Джонсон и Джонсон», Скотт Готтлиб, член совета директоров компании «Пфайзер», Стивен Хан – главный врач компании «Флагшип Пайониринг», непосредственно связанной с «Модерна».

- Сговор между чиновниками и производителями антиковидной вакцины «Пфайзер» позволил запустить в обращение препараты с серьезными побочными эффектами. При этом, на момент одобрения вакцины у «Пфайзер» были реальные доказательства, подтверждающие повышенный риск серьезных патологий сердечно-сосудистой системы после вакцинации. В закрытом отчете компании говорится: «Имеются данные, свидетельствующие о том, что пациенты, получающие вакцину от КОВИД-19, подвергаются повышенному риску развития миокардита.

- С апреля 2021 года «Модерна» сообщила о росте случаев миокардита и перикардита в Соединенных Штатах после вакцинации с использованием мРНК-вакцин, особенно у подростков мужского пола и молодых людей старше 16 лет. Патологические изменения обычно наступали в течение нескольких дней после вакцинации, и чаще возникали после получения второй дозы…»

- У специалистов остается ряд вопросов, связанных со странными для большинства вирусов изменчивостью и географическим происхождением вариантов ковид-19. Например, штамм «бета» впервые появился в ЮАР и был выявлен в Великобритании в декабре 2020 года; штамм «гамма» - в Бразилии в январе 2021 года, «дельта» - в Индии в июне 2021 года. При этом каждый новый вариант обладал улучшенными свойствами с точки зрения их военно-биологического применения, нанося все больший экономический ущерб. Несмотря на крайне жесткие антиковидные меры, появление в 2022 году субвариантов штамма «омикрон» БА-5.2 и БФ-7 вызвало лавинообразный рост заболевших в Китае. Создается впечатление, что кем-то предпринимаются целенаправленные действия по «усилению» патогенных свойств вируса, а пандемия искусственно подпитывается посредством «вброса» новых «усовершенствованных» вариантов.

МЕДИКОВ ПОКУПАЮТ ДОЛЖНОСТЯМИ

- Вашингтон рассматривает постсоветское пространство как плацдарм для развертывания воинских подразделений НАТО.

- Стали известны новые имена участников американских военно-биологических программ. В их числе: Элиот Джейкобс Перлман, руководитель неправительственной организации «Международный институт проблем ВИЧ и туберкулеза» в Киеве, Грег Гласс, профессор Института новых патогенов при Университете штата Флорида, занимался изучением распространения возбудителя туляремии на Украине. Привлекался к реализации проекта Ю-Пи-8 (Распространение вирусов конго-крымской геморрагической лихорадки и хантавирусов на Украине), Эндрю Стэнли Пекос, профессор молекулярной микробиологии и иммунологии в Школе общественного здравоохранения при Университете Джонса Хопкинса (применение геоинформационных систем, удаленного наблюдения и лабораторной диагностики для выявления заболеваний туляремией и сибирской язвой у людей и животных на Украине), Наталия Родина - заместитель генерального директора государственного учреждения «Киевский областной лабораторный центр» Минздрава Украины и бывший сотрудник американской компании «Блэк энд Витч», Елена Нестерова - директор Украинского института исследований проблем общественного здравоохранения.

- Скрываясь от ответственности за участие в военно-биологических проектах, многие фигуранты покинули территорию Украины.

В период с 24 по 26 апреля 2023 года бежавших специалистов с Украины, работающих в Средней Азии и Закавказье собираются собрать в Варшаве. В ходе сборов участникам будет предложено продолжить работу над закрытыми проектами на украинской территории и за ее пределами на гранты США. Уводит проектом бывший руководитель Агентства по контролю за вооружениями США Рональд Леман.

ЗАКАЗЧИКИ ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ?

- Участники военно-биологических программ собираются развивать проект - 2410, который курирует специалистами из Флориды: «Оценка природной устойчивости возбудителя бруцеллеза у домашних и диких животных» направлен на изучение возможности передачи этого опасного патогена человеку». В рамках Проекта - 2513 изучаются факторы риска и молекулярные свойства устойчивых во внешней среде вирулентных энтеробактерий. Исследование направлено на выделение штаммов микроорганизмов, невосприимчивых ко всем известным классам антибиотиков. А Проект- 2545 предусматривает моделирование эволюционных изменений отдельных видов вирусов (буньявирусов), высоко патогенных для человека. При этом исследования по комбинированию генетических материалов опасных патогенов планируется проводить при поддержке национального агентства по исследованиям и инновациям Великобритании.

- Озвученные Министерством обороны России факты военно-биологической деятельности Пентагона заставляют Вашингтон предпринимать усилия по сокрытию истинного характера проводимых работ. Так, решено изменить название программы «Совместные биологические исследования», которая фактически направлена на разработку компонентов биологического оружия.

- Госдепартамент США подготовил серию публикаций, в которых пытается поставить под сомнение документально подтвержденные факты своих незаконных биологических исследований. Так, 14 марта 2023 года на сайте Госдепартамента США был опубликован бюллетень, где Россия вновь обвиняется в дезинформации.

СИЛА В ПРАВДЕ!

- В попытке отвести удар от Демократической партии США проправительственные американские СМИ, в том числе «Вашингтон Пост», распространили заявления Госдепартамента, в которых напрочь отрицаются установленные исторические факты подготовки военно-биологических атак на территории Северной Кореи и Китая в начале 50-х годов прошлого века, а озвученная Минобороны России информация игнорируется.

- В связи с этим в августе 2021 года южнокорейская общественная организация подала в суд на биологическую лабораторию Форт-Детрика и вооруженные силы США в Корее за контрабанду токсичных веществ на американские военные базы в нарушение внутреннего законодательства.