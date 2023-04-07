С 1 июля бывшие военнослужащие из новых регионов начнут получать пенсии по российским нормам

Как пояснил Мишустин, речь идет о бывших военнослужащих, сотрудниках правоохранительных органов, прокуратуры, таможенных и других структур, а также членах их семей. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

С 1 июля пенсии жителям новых регионов, которые проходили военную и приравненную к ней службу, будут назначаться по российским нормам. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства в пятницу.

Как пояснил Мишустин, речь идет о бывших военнослужащих, сотрудниках правоохранительных органов, прокуратуры, таможенных и других структур, а также членах их семей.

По словам премьера, для них также будут применяться специальные условия учета выслуги лет.

Чтобы получать пенсию по российским нормам, этим категориям граждан нужно будет подать заявление.

Мишустин также рассказал, что на новые регионы распространят общероссийскую систему спорта. В Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях будут созданы региональные спортивные федерации. Они смогут присваивать звания или разряды, а спортсмены из новых регионов будут участвовать в общероссийских соревнованиях любого уровня - индивидуально или в составе сборных. Атлеты смогут получать все положенные выплаты и преференции, в том числе предусмотренные для победителей и призеров состязаний. А тем, кто имеет значок ГТО, будут засчитываться дополнительные баллы при поступлении в российские вузы. Как отметил Мишустин, такие меры помогут сохранить спортивные традиции и у молодежи появится больше возможностей для достижения высоких спортивных результатов.

На заседании правительства также обсуждали изменение подходов к управлению госимуществом. Как отметил Мишустин, на балансе государства висят тысячи неиспользованных зданий, объектов незавершенного строительства и земель. В то же время ряд ведомств арендуют офисы по их рыночной стоимости. Все это - лишняя нагрузка на бюджет. Как отметил Мишустин, имущественный ресурс нужно использовать более рационально. Для этого в законодательство будут внесены изменения.