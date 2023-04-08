Свидание вслепую Камалы Харрис и смена колес Урсулы фон дер Ляйен: Как познакомились с мужьями самые влиятельные женщины мира

Камала Харрис встретила свою любовь уже в солидном возрасте Фото: EAST NEWS

Свидание вслепую Камалы Харрис

Одна из самых влиятельных женщин Америки Камала Харрис встретила свою любовь уже в солидном возрасте. Ее избранником стал калифорнийский юрист и адвокат Дуглас Эмхофф. С ним будущая вице-президент США познакомилась на свидании вслепую в 2013 году. Ей тогда было 49 лет. Через пять месяцев мужчина подарил Харрис платиновое кольцо с бриллиантом, а еще через пару месяцев пара оформила свои отношения. К тому моменту Эмхофф воспитывал двоих детей, их Камала приняла как родных.

«После свадьбы Коул, Элла и я решили, что нам не нравится слово «мачеха». Вместо этого они придумали мне имя Момала», — рассказывала Харрис, добавив, что дружит с бывшей женой Эмхоффа.

После того как Камала Харрис стала вице-президентом, в сети Дугласа прозвали wife-guy (букв. «женушкин парень», т.е мужчина, чья известность обязана его жене), а тот и не отказывался. Тем более что порой ему приходится проявлять мужские качества. Еще до вице-президентства он как-то раз защитил супругу от агрессивно настроенной активистки, залезшей на сцену.

Будучи «вторым джентельменом» США, Дуглас Эмхофф возглавлял американские делегации на нескольких дипломатических мероприятиях, в том числе на церемонии открытия Паралимпийских игр в Токио.

Футбольная любовь Санны Марин

Санна Марин, которая совсем скоро покинет пост премьер-министра Финляндии, стала самым молодым главой правительства в мире. В 2019 году, когда она заняла эту должность, ей исполнилось всего 34 года.

Она стала олицетворением прогресса в стране: яростно выступала за равенство между мужчинами и женщинами и при этом в открытую зажигала на музыкальных фестивалях или устраивала, но уже тайно, вечеринки для друзей в своей резиденции.

Спутником Санны Марин почти 20 лет является 37-летний бывший футболист Маркус Райконнен, замуж за которого политик вышла только в 2020 году. Пара познакомилась в старших классах, когда им было по 18 лет, и с того момента не расставалась. Как признавалась сама Марин, вместе они выросли, переживали горести и радости, что сплотило их как семью.

Спутником Санны Марин почти 20 лет является 37-летний бывший футболист Маркус Райконнен Фото: Википедия

Сейчас Райконнен занимается бизнесом, работал директором по коммуникациям Академии маркетинга Тампере. При этом мужчина совмещает воспитание 5-летней дочери Эммы Амалии. Из-за работы жены Маркусу пришлось взять отпуск по уходу за ребенком.

Банановый ужин Джорджи Мелони

Джорджа Мелони удостоилась разных эпитетов от итальянской общественности: одни называют ее «фашисткой», другие утверждают, что только эта сильная женщина способна спасти Италию.

Гражданским мужем премьер-министра Мелони является итальянский телеведущий канала TGcom24 Андреа Джамбруно. Именно в эфире одной из программ в 2014 году они и познакомились. Встреча была комичной: во время рекламной паузы Мелони решила быстро подкрепиться бананом, но не успела его доесть. Выручил Андреа, который вырвал банан из рук Джорджи за секунды до начала эфира и спас ее от насмешек публики.

В январе 2016 года во время митинга против легализации усыновления детей однополыми парами Джорджа Мелони публично объявила о своей беременности. В сентябре у них с Андреа родилась дочь Джиневра.

Гражданским мужем премьер-министра Мелони является итальянский телеведущий канала TGcom24 Андреа Джамбруно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Он фантастический отец, настоящий. Он много времени проводит с Джиневрой. Мы помогаем друг другу, мы дополняем друг друга», — признается Джорджа Мелони.

Кстати, во взглядах пара расходится. Джамбруно говорит, что старается исключить политику из их отношений, поскольку он поддерживает левых, не верит в Бога и имеет более прогрессивные взгляды, чем Мелони, в частности, в отношении прав ЛГБТ-сообщества и легализации наркотиков.

Смена колес Урсулы фон дер Ляйен

Свою любовь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен нашла еще в студенческие годы, когда училась в Высшей медицинской школе Ганновера. Там она познакомилась со своим будущим мужем Хайко, который происходит из аристократического рода Лейен. Знакомство инициировала сама Урсула, на парковке она подошла к юноше, меняющему колесо, и предложила помощь, хотя не имела малейшего представления, что на самом деле нужно делать. Хайко отказался от помощи, но на следующий день уже сам подошел к девушке в столовой.

Они поженились в 1986 году, и тут же ушли с головой во врачебную карьеру. Урсула - гинеколог, Хайко - кардиолог. Но и про демографию не забывали: за долгие годы семейной жизни у фон дер Ляйенов родились двое сыновей и пятеро дочек.

Свою любовь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен нашла еще в студенческие годы Фото: EAST NEWS

«Дом — это единственное место, где я могу просто помолчать. После стольких прожитых с мужем лет мы прекрасно понимаем друг друга без слов», — говорит Урсула.

Впрочем, не обошлось и без семейно-коррупционного скандала. С декабря 2020 года Хайко занимал пост директора американской компании по развитию генно-инженерных технологий Orgenesis Inc. В конце прошлого года ряд депутатов Европарламента обвинили Orgenesis в непрозрачном получении финансирования от Еврокомиссии. В частности, речь шла о закупке вакцин. В результате Хайко покинул свой пост.

Кинороман Метте Фредриксен

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен счастливо жила в браке с Эриком Харром, директором по связям с общественностью Датской ассоциации фармацевтов, целых 11 лет. За это время у пары появились дочь Ида Фелине и сын Магне. Но весной 2014 года семья внезапно распалась, а через некоторое время Фредериксен удивила всех, съехавшись с известным датским кинооператором Бо Тенгбергом. Не исключено, что именно знакомство с Бо через общих знакомых стало причиной развода.

Фредериксен удивила всех, съехавшись с известным датским кинооператором Бо Тенгбергом Фото: EAST NEWS

Супруг предпочитает оставаться в тени жены-политика и заниматься собственной карьерой. Однако он несколько раз появлялся на торжественных мероприятиях, чтобы подержать Метте, например, он присутствовал на партийном съезде в 2019 году, где Фредериксен в качестве новоявленного премьера выступала со вступительным словом.