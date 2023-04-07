Обвиняемого привезли в дом, где он до смерти избил ребенка. Фото: скрин с видео СУ СК по Тульской области

Обвиняемый в убийстве пятилетнего мальчика в Тульской области показал, как наносил удары и где закопал тело. Видео допроса опубликовал Следственный комитет по региону.

Следователи привезли 28-летнего Николая в дом в Богородицке, который он снимал со своей 33-летней сожительницей и матерью ребенка. Мужчина на камеру показал, как бил пасынка в комнате. Несколько ударов по голове оказались смертельными, ребенок умирал в муках, но скорую ему никто не вызвал.

- Продемонстрируйте, куда вы его положили после всего этого? – просит следователь, указывая на манекен.

- После всего этого, я его успокоил, он плакал. Положил на кровать. Вроде как он уснул. Я ушел в другую комнату. Уснул там. Вернулся около 5 утра и обнаружил его мертвым здесь. Далее вывез его в машине в сторону леса, - рассказал Николай, периодически хватаясь рукой за лоб.

На улице уже было темно, но подозреваемый в убийстве безошибочно указал место, где закопал тело мальчика:

- Я выкопал яму и положил его.

«Комсомольская правда» узнала, что Николай и его сожительница приехали в Богородицк из Тверской области и Москвы. Мужчина подрабатывал ремонтом автомобилей. А мать ребенка, по некоторым данным, занималась проституцией. Она уехала на неделю и оставила мальчика с отчимом. А когда вернулась и узнала о трагедии, то решила не обращаться в полицию и спокойно жить со своим бойфрендом дальше.

Правда вскрылась в переписках с проститутками. Женщина призналась, что ее сына убили три года назад. Эта информация попала к следователям. Николай сразу дал признательные показания. 7 апреля его арестовали на два месяца. Мать убитого ребенка в суд не явилась и попросила проводить заседание без ее участия. Местные жители говорят, что сейчас у нее новая любовь.

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